貿易動盪拋腦後 美股連升2日 Nvidia推動道指漲逾300點

近期大部分資金都流入大型科技股，尤其是AI寵兒輝達和特斯拉。路透

美股上漲，推動主要股指連續第二天走高，投資 人不再關注本周稍早時拖累市場的貿易動盪。

雖然知名科技股Alphabet和AMD在公布獲利後出現大幅下跌，但無損股指走勢。

藍籌股道瓊工業指數上漲317.24點或0.71%至4萬4873.28點，主要得益於輝達 (Nvidia)的大幅上漲。史坦普500指數上漲23.6點或0.39%收6061.48點。同時，那斯達克指數上漲38.31點或0.19%收1萬9692.33點。

伺服器製造商美超微電腦宣布採用輝達的Blackwell平台的人工智慧(AI )資料中心已全面投入生產，推動輝達上漲5.35%。消息公布後，美超微上漲7.99%。

安進(Amgen)也推動道指上漲，因為其第4季調整後獲利和收入優於預期，推動該股上漲6.5%。

在美國上周末宣布對中國進口產品徵收10%的關稅後，道指和其他兩個主要指數3日均大幅下跌。但史指當天尾盤開始逆轉走勢，並持續到4日，中國也對美國商品徵收高達15%的關稅作為報復。

Third Point分析師勒布(Dan Loeb)在最新給投資人的信中表示：「總體而言，預計股票投資環境將繼續保持良好，但同時也要注意，由於本屆政府在傳達和制訂影響市場和經濟的政策時採取了非常規方式，因此可能會造成周期性的混亂。」

谷歌母公司Alphabet雲端運算業務營收未達預期，因加大對AI的支出，該公司股價下跌7.29%，這令投資人感到擔憂，擔心這家大型科技公司將需要更長時間才能實現其AI雄心。該期間的整體收入也不足。

由於該公司第4季資料中心營收未達預期，AMD也下跌6.27%。

在其他科技股方面，《彭博》報導，中國監管機構正考慮對蘋果的應用商店費用和政策展開正式調查，隨後蘋果股價小幅收跌。

雖然關稅對市場的影響仍存在不確定性，但散戶仍在打破紀錄。

摩根大通表示，散戶目前正大量湧入單檔股票，這與前幾周淨流入資金主要來自大型ETF的趨勢不同。該公司表示，近期大部分資金都流入大型科技股，尤其是AI寵兒輝達和特斯拉。值得注意的是，受中國AI新創公司DeepSeek的崛起推動，近期科技股出現拋售。

分析師吳艾瑪(Emma Wu，譯音)在給客戶的最新報告中寫道：「散戶預計將打破所有記錄。就單支股票而言，4日的淨不平衡額度創下32億元的紀錄，比2020年3月的第二大淨不平衡額度高出約10億元。約70%的資金流入『七巨頭』，這是有記錄以來的最大流入量。」

她指出，輝達資金流入最多，淨購入額達13億元，略低於該公司去年6月股票分割後的水平。

美國商銀表示，共同基金經理人將在2025年迎來良好開端。

股票和量化策略師蘇布拉曼尼亞(Savita Subramanian)在給客戶的報告中表示：「63%的大型股基金超過了羅素指數，這是一年來的最佳命中率。」「平均每支基金產生50基點的獲利值，結束連續4個月表現不佳的局面。」

她補充說，經理人普遍重視通訊服務類股，這有助於提高績效。

美國商銀表示，小型股基金管理人的表現也優於指標，但中型股基金卻舉步維艱。

主動型基金經理人早已不再受到投資人的青睞，投資人更傾向於被動型指數產品。然而，一些基金經理人和華爾街專業人士認為，市場波動較大的時期是主動型基金證明其價值的機會。

指標10年期美國公債殖利率下跌10個基點至4.412%。美國財政部之前曾表示，預計拍賣規模「至少在未來幾季」保持不變，同時將「逐步」增加美國通膨保值證券的規模。

2月初對特斯拉來說走勢艱難。該電動車股價下跌3.58%，本周已下跌逾6%。而 月該股幾乎沒有變化，今年以來股價已下跌6%。

該股似乎陷入了對川普貿易戰以及關稅可能如何影響汽車製造商的擔憂之中。根據報導，特斯拉在歐洲幾個主要市場的新車登記量也出現下滑；上個月底發布的第4季財報顯示，特斯拉營收和淨利均低於預期。