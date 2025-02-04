Google遭中國立案調查 涉及業務或與Android系統有關

Google的主要服務在中國均無法使用，該公司目前在中國的主要業務是讓中國企業在境外使用其產品。（美聯社）

中國國家市場監管總局4日公告，因Google 涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》，市場監管總局依法對Google公司開展立案調查，卻未提出具體有哪些業務涉嫌違法。由於Google主要服務早在多年前就被中國封鎖，有分析指出，這次涉及的業務或與Android 系統或中國企業在海外投放廣告有關。

針對這次反壟斷調查，Google尚未提出回應。財新網報導，上海大邦律師事務所高級合夥人游雲庭指出，Google目前在中國的業務主要涉及到為中國企業出海，提供關鍵字推廣和廣告相關服務；在海外的業務則為授權中國企業使用Android系統和Google服務框架、Google地圖、Gmail、YouTube等應用服務。

游雲庭認為，在關鍵字推廣的廣告服務上，Google、Meta和TikTok互為競爭對手，Google的市場力量沒有那麼強，如果反競爭行為的性質不是特別嚴重，不一定能引發反壟斷調查。因此，這次的調查很可能與手機操作系統Android系統、Google服務框架以及手機必備應用有關。

調查還可能關係到Google拒絕對華為 授權。在美國對華為的出口管制禁令下，Google無法和華為進行技術合作；另外出於商業競爭的原因，Google服務框架在技術上和華為的硬件不兼容。Google是否利用美國的禁令排除競爭，損害競爭秩序，可能也是這次調查的內容之一。

清華大學國家戰略研究院特約研究員劉旭指出，不排除中國國家市場監管總局依現行《反壟斷法》第二條規定對Google展開調查，即中國境外壟斷行為若對其境內市場競爭產生排除、限制影響則同樣適用該法。許多中國企業透過Google在歐美海外市場投放廣告，若Google的廣告和搜索引擎業務中涉嫌存在濫用市場支配地位行為，影響中國市場，也會受《反壟斷法》監管。