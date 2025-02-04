瑞銀收購瑞信已裁逾萬人 完成整合估需140億美元

瑞銀今年也預計買回30億美元的庫藏股，並提高股利10%。路透

瑞銀（UBS）集團自2023年收購瑞士信貸（Credit Suisse）以來，裁員 人數逾萬，卻也是整合瑞信的一大里程碑。然而，瑞士政府對銀行資本額的潛在規定，此時成為壟罩整合程序的不確定因素。瑞銀今年也預計買回30億美元的庫藏股，並提高股利10%。

彭博資訊報導，瑞銀4日表示，截至去年底，該行全球員工人數為10萬8,648人，少於2023年6月收購瑞信時的高峰11萬9,100人。該行在瑞士的數百名員工，近幾周也接獲裁員通知。

瑞銀執行長安思傑4日重申，計劃在明年底前有效完成瑞信的整合，過程預計花費約140億美元。瑞銀原本期盼透過收購案節流130億美元，如今已省下75億美元，剩下的金額最終將來自關閉瑞信舊有的IT系統。

瑞銀公布，去年第4季（上季）營收達116.35億美元，符合預期，淨利達7.7億美元，遜於LSEG訪調分析師預期的8.86億美元。瑞銀2024全年股利為每股90美分，比一年前高29%。該行計劃今年再將股利提高10%，並盼明年能回到收購瑞信前的水準。

瑞銀上季獲利受到關鍵的財富管理部門表現不如預期，以及成本收入比率下滑所拖累。財富管理部門流入的客戶資金為177億美元，低於預期。

分析師如今聚焦於銀行資本額提高250億美元的潛在規定，這項措施是瑞士政府金融危機後所推行的「大到不能倒」（TBTF）法令的一環。安思傑說，法規問題將在5月前明朗化，屆時政府應已做出決策。

另外，瑞銀今年打算買回多達30億美元的庫藏股，上半年買回10億美元，下半年再買20億美元，比去年多且符合預期，但該計畫將受制於政府即將公布的法規。

摩根大通 分析師阿布森表示，「投資 人心中最大疑慮」是瑞銀是否能由該行在其他企業持有的資產中，取得能補償由新法規造成的缺口。他說，去年第4季「調回國內」的130億美元，也未能解決這個問題。