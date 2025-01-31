川普關稅1日生效 美股收低 道指跌逾330點

受美國總統川普將於1日開始對美國主要貿易夥伴徵收嚴厲關稅的消息影響，史坦普500指數下跌。美聯社

受美國總統川普將於1日開始對美國主要貿易夥伴徵收嚴厲關稅 的消息影響，史坦普500指數下跌。

史指下跌30.64%或0.5%至6040.53點；道瓊工業指數下跌337.47點或0.75%至4萬4544.66點，主受雪佛龍下跌拖累。以科技股為主的那斯達克指數下跌54.31點或0.28%至1萬9627.44點。

白宮新聞秘書萊維特(Karoline Leavitt)宣布總統的關稅將於1日某個時間點供公眾查閱，此後股指回吐早盤的漲幅。川普將對加拿大和墨西哥徵收25%的關稅，同時對中國徵收10%的關稅。藍籌股道指盤中最高上漲170點左右。與這些市場關稅有關的個股做出反應，例如Corona啤酒製造商Constellation Brands和墨西哥食品連鎖店Chipotle，兩家公司在消息傳出後分別下跌2.78%和1.1%。

美國商銀資產管理集團資深投資 策略師海因林表示，「這與市場27日在DeepSeek 上看到的反應非常相似，對吧？所以就有了這個消息。」「第一個反應就是拋售。」「這是對關稅新聞的最初反應。我們沒有關於關稅的詳細資訊，也沒有關於具體比例的詳細資訊，也不知道這些措施是暫時的還是永久的，也不知道加拿大、墨西哥或中國可能會做出何種反應。我們的觀點是等待，看看實際政策何時實施。」

投資人也關注蘋果公司，該公司第1財季業績超乎預期，雖然蘋果財報中iPhone銷售情況令人失望，但服務部門收入似乎成為焦點。該股最新交易價格下跌0.67%。由於第4季業績令人失望，雪佛龍和埃克森美孚的股價分別下跌4.56%和2.5%。

三大股指前日一上漲但大幅波動。由於中國人工智慧新創公司DeepSeek的發展以及最近幾天主要個股的財報引發大規模拋售，科技股成為本周投資人關注的重點。

基礎設施資本顧問公司執行長哈特菲爾德表示：「我認為這次大規模拋售有些過度了。」「DeepSeek狂熱正在消退。隨著亞馬遜和谷歌下周發布財報，當然隨後還有輝達(Nvidia)，這種擔憂將進一步消退。我們對此持樂觀態度。」

那指在27日下跌3.07%之後已收復部分失地，本周累計下跌1.7%。史指和藍籌股道指本周分別下跌1%和上漲0.2%。輝達27日暴跌近17%，之後本周跌幅已縮減至約14%。

對於交易員來說，31日也是艱難的一月最後一天。不過三大指數本月漲幅保持穩定，其中史指上漲2.6%，那指上漲1.5%。道指在此期間表現出色，上漲4.7%。

哈特菲爾德補充指出，「我們仍然有相當多的財報。」「通常，在財報季期間做多是有回報的，因此我們將在2月繼續看漲。」

哈特菲爾德也預計2025年還會出現3次降息。他估計首次降息可能會在3月進行；如果不是，那麼將會在隨後的FOMC會議上進行，「他們應該在3月降息，經濟正在走弱。」

31日發布的12月個人消費支出(PCE)物價指數是聯準會首選的通膨指標；數據顯示該指數較11月上漲0.3%，年率為2.6%。雖然年增率符合經濟學家的預期，但較上個月的2.4%的成長率有所加速，引發人們對通膨仍難以緩解的擔憂。不包括食品和能源的核心PCE也較上月成長0.2%，較去年同期成長2.8%。

Capital Economics表示，投資人對DeepSeek的出現可能反應過於嚴厲，認為其對人工智慧(AI)投資趨勢構成了威脅。

該公司市場主管馬修(Thomas Mathews)寫道：「即使面臨DeepSeek的挑戰，但美股的優異表現尚未結束。」「美股的基調最近變得更加正向，31日略有上漲。總體而言，27日由DeepSeek引發的暴跌目前已緩解了一半以上。」

雖然本周由於DeepSeek R1模型的發布導致AI股大幅波動，但瑞銀對該行業仍充滿信心。

美洲區投資長馬塞利表示，本周包括Meta Platforms、微軟和蘋果在內的幾家大型科技公司紛紛發布財報，加強了人們對大型科技股的信心，「未來幾個月科技業的波動可能會持續下去。但大型科技股的初步業績令人放心，並相信AI的成長故事仍將維持完整。」