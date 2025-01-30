大型科技股陸續發布財報 道指漲逾160點

投資人關注大型科技公司的最新業績，美股在一輪動盪的交易中上漲。美聯社

投資 人關注大型科技公司的最新業績，美股在一輪動盪的交易中上漲。

道瓊工業指數上漲168.61點或0.38%收4萬4882.13點；盤中最高上漲近300點。史坦普500指數上漲31.86點或0.53%至6071.17點；那斯達克指數上漲49.43點或0.25%收1萬9681.75點。

美國總統川普 宣布將對從加拿大和墨西哥 進口的商品徵收25%的關稅後，漲幅在尾盤縮減。

另一方面，華爾街消化了一系列大型科技公司的近期業績。Meta Platforms和特斯拉分別上漲1.55%和2.84%，而微軟在這兩家公司公布業績後下跌6.18%。Meta的營收和利潤都超出預期，但微軟的本季營收財測令人失望，導致其股價下跌。特斯拉對獲利和收入未達預期不以為然。

B. Riley Wealth Management首席市場策略師霍根(Art Hogan)表示：「昨晚三家大型超級科技公司發布財報，大部分的獲利情況都未受到影響。」「在看到已公布業績的公司總數，以及有多少公司的收入和利潤都超出預期時，這是一件好事。」

另一方面，由於第4季GDP成長率僅2.3%，低於預期，投資人在買入方面有些謹慎。

聯準會暫停降息，將借貸利率維持在4.25%至4.5%之間不變，華爾街股市因此遭遇下跌。政策制訂者在會後聲明中指出，通膨仍然「略高」。

霍根表示，「我們有機會將聯準會不降息拋在腦後，因為這樣做可能是出於正確的理由，這意味著經濟數據似乎與暫時維持利率不變一致。」「這也讓他們有時間研究新政府的政策，並試圖模擬出這些政策將對經濟和通膨產生什麼樣的影響。」

其他「七巨頭」也將在未來幾天公布財報，而蘋果的財報將於盤後發布。亞馬遜也將在下周發布財報告。投資人也正在關注31日公布的12月個人消費支出(PCE)物價指數報告。

史指和以科技股為主的那指本周有望收復27日拋售帶來的部分損失。藍籌股道瓊指數是唯一周線上漲的主要指數。

在川普總統表示將對墨西哥和加拿大徵收25%的關稅後，美元兌其他貨幣上漲。

該言論發表後，ICE美元指數轉為正值，交易價為108.07；該指數衡量美元兌一籃子貨幣的匯率。在川普講話之前，該指數的交易價格接近 107.76。

美元兌加幣和墨西哥比索也分別上漲。

在關注甘迺迪(Robert Kennedy Jr.)的聽證會後，花旗分析師米查姆(Geoff Meacham)告訴客戶，在甘迺迪表示不會降低美國食品和藥物管理局(FDA)的疫苗審批優先順序後，默克和輝瑞等疫苗相關股票的股價將會回升。

甘迺迪被提名領導衛生與公眾服務部，但他因在疫苗接種方面的爭議觀點和對超加工食品的批評而聞名。在聽證會上，甘迺迪表示支持基因療法，並稱GLP-1治療是治療病態肥胖症的「神奇藥物」。

默克和輝瑞分別上漲0.68%和1.09%，但GLP-1藥物製造商諾和諾德和禮來漲勢稍強，上漲1.56%和2.38%。自川普當選總統以來，這4支股票的表現均遜於史指。

甘迺迪表示，他不認為包括Wegovy和Zepbound在內的GLP-1藥物應該成為治療兒童肥胖症的首選藥物。他也對藥品成本表示擔憂。

孩之寶和美泰兒的股價在新年伊始表現強勁，今年至今分別上漲5.55%和7.5%，這也許是有充分理由的。數據追蹤機構Circana表示，去年全球玩具銷售趨於穩定，因業界轉向關注收藏品和成年人有助於填補出生率下降造成的空白。

在G12國家中，銷售額較去年同期下降0.6%。經過連續4年成長後，平均售價持平。在美國，美元銷售額與2023年持平。

包括廣受歡迎的樂高品牌在內的建築套裝產品的總銷售額和成長率都是最高的。樂高擴大了其產品線，推出一些能引起成人共鳴的積木套裝，這些客戶將玩具視為一種解壓工具。