Fed維持利率不變 3大指數齊跌…Nvidia再挫4%

（路透檔案照）

聯準會 在今年首次會議做出維持利率不變的政策後，史坦普500指數下跌，而輝達（Nvidia）則在前一日大漲後出現下滑。

史指下跌28.39點或0.47%收6039.31點，那斯達克指數下跌101.26點或0.51%收1萬9632.32點。道瓊工業指數下跌136.83點或0.31%至4萬4713.52點。

《彭博》報導，在DeepSeek AI模型出現後，川普政府官員已經討論限制該公司對中國的晶片銷售，此後輝達股價跌至盤中低點。該股收盤下跌4.03%。本周這支人工智慧 寵兒股價已下跌逾13%。

聯準會維持聯邦基金利率在4.25%至4.5%之間。聯準會後聲明對通膨堅挺提出了更謹慎的看法，為投資 人提供了暫停降息的原因。

最新聲明表示：「近幾個月失業率穩定在低水平，勞動市場狀況仍然穩健。」「通貨膨脹率仍然略高。」

TradeStation全球市場策略主管羅素(David Russell)表示：「該聲明略顯鷹派，但政策制訂者將暫時擱置利率決定，直到3月會議召開。」「現在和那時的數據將為下一個重大決策定下基調。」「今天的會議對於聯準會觀察家來說沒有什麼重大事件。由於川普成為焦點，聯準會希望未來一個月內不要成為太大的影響因素。」

聯準會主席鮑爾在隨後的記者會上表示，自川普上周在瑞士達沃斯世界經濟論壇上對商界領袖表示將要求聯準會降低利率後，並沒有與他有「任何接觸」。兩人的關係早在川普第一任期開始就存在爭議。

受DeepSeek發展推動，全球科技股27日出現拋售，瑞銀投資長馬切利(Solita Marcelli)表示，投資人應該謹慎投資人工智慧。並表示，要密切注意科技業公司的獲利結果，並做好應對市場波動的準備。他也表示，交易員應該利用人工智慧在長期成長領域以及電力和資源領域建立部位。

馬切利在給客戶的信中寫道：「人工智慧將會繼續存在，而DeepSeek則強化了這一點。」「然而，最新發展也證明，過於集中或過於被動的投資方式可能會存在風險，因為價值可能會在人工智慧生態系統內迅速轉變。我們認為，累積且多元化的方式是接觸人工智慧的更好方式。」

Horizon Investments研究和量化策略主管迪克森(Mike Dickson)表示，27日的科技股大跌進一步凸顯了市場頂端股票內部的分化，「在人工智慧主題下，將會有贏家也會有輸家。這是一項非常強大的技術，因此一些公司將真正受益。」「我認為，隨著這個主題的成熟，將看到越來越多這樣的情況。」

他補充說，27日受到嚴重打擊的股票如輝達和博通未能出現更強勁的反彈，這讓他「感到擔憂」。

Principal Asset Management首席全球策略師沙阿(Seema Shah)表示，由於聯準會對通膨的態度不再那麼樂觀，股市下跌，這可能被解讀為聯準會主席的強硬舉措。

12月的聲明中並未提到通膨「已朝著」聯準會2%的通膨目標前進。

沙阿表示：「市場已經將聯邦公開市場委員會聲明中未提及通膨進展的情況視為一種鷹派信號。」「當然，通膨改善的趨於平穩意味著降息目前並不是迫切需要，因此暫停降息是合理的。」

他補充說，如果下個月通膨數據再次疲軟，且就業成長放緩，聯準會的基調可能會變得更加溫和。

聯準會在最新政策會議上維持基準利率不變後，大型銀行和地區銀行的股價跌至盤中低點。

SPDR史坦普地區銀行ETF和SPDR史坦普銀行ETF分別下跌約0.1%。摩根大通和美國銀行分別下跌0.21%和0.19%。Regions Financial下跌 0.69%，Huntington Bancshares下跌0.35%。