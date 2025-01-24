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中國車險承保新能源車3105萬輛 去年又虧57億人民幣

記者林茂仁／即時報導
陸車險承保新能源車3,105萬輛，虧損57億元。 (中新社)
陸車險承保新能源車3,105萬輛，虧損57億元。 (中新社)

中國精算師協會、中國銀行保險資訊技術管理有限公司（簡稱中國銀保信）發布中國新能源車險2024年有關賠付資訊顯示，2024年，中國保險行業承保新能源汽車3,105萬輛，保費收入人民幣1,409億元，提供風險保障金額人民幣106兆元，承保虧損人民幣57億元（約合7.87億美元），呈現連續虧損。

澎湃新聞報導，保險業共承保車系2,795個，其中賠付率超過100%（尚未考慮財險公司日常經營管理費用成本）的高賠付車系有137個。從客車看，承保車系1,654個，承保2,982萬輛；承保車輛數超過1萬輛的車系301個，其中賠付率超過100%的車系有99個。從貨車看，承保車系1,141個，承保123萬輛；承保車輛數超過0.5萬輛的車系55個，其中賠付率超過100%的車系有38個。

精算師協會和中國銀保信表示，新能源車階段性出現賠付率高現象的主要原因如下：第一個是維修成本較高。新能源汽車智慧化、一體化程度較高，智慧設備和配件局部損壞通常需要成套維修更換，對維修經濟性的考慮還有所不足。多數新能源汽車企業和動力電池企業採用維修授權模式，不同企業維修體系之間相對封閉，社會化程度較低，零配件和維修工時價格偏高。

第二個是出險率較高。新能源汽車憑藉低使用能源成本優勢，成為營運類車輛的優先選擇，2024年新能源汽車中營運車占比較燃油車高10個百分點，使用強度偏大；新能源車主相對年輕，35歲以下車主占比較燃油車高14個百分點，車主駕齡相對較短；新能源汽車提速快、噪音小，行駛過程中外界不易察覺，相對容易出險。

第三個是部分車險價格與車輛使用性質錯配。新能源汽車在投保時，存在兼職網約車按家用車投保、兼職營運貨車按非營運貨車投保等情況，但非營運車輛保險平均價格僅為營運車輛的一半左右，導致保險價格與車輛使用性質存在錯配，保費充足度不夠。一些車型在家用車狀態下，其賠付率本屬於正常水平，但由於這些車型中有不少用於網約車，卻以家用車性質投保，交的保費少了，導致這些車型整體賠付率高於100%。

第四個是部分車險價格與車輛風險不匹配。新能源汽車發展時間短、車型迭代快，保險資料積累不足，基準費率存在偏差；目前，新能源車險自主定價係數範圍為「0.65,1.35」，即保險公司可在基準費率基礎上最高上浮35%，最低下降35%，與燃油車自主定價係數範圍「0.５,1.5」相比，保險公司的調價空間受限，不能充分反映車輛的真實風險水平。

要如何共同推動降低新能源車險運行成本？精算師協會和中國銀保信表示，當前新能源車險出現高賠付的階段性特徵，反映新能源汽車產業鏈在前後端還不協調，需要保險行業和汽車產業協同聯動解決。同時，也要看到新能源汽車維修使用成本的降低還需要一個過程。可以通過產業鏈合作，來推動降低新能源車險運行成本，具體將從降低維修成本、優化車輛設計製造、加強跨行業資料共用、引導消費者培養良好用車習慣等方面著手。

精算師協會與中國銀保信表示，下一步，將繼續推動跨行業溝通與資料共享，持續跟蹤分析新能源車險有關賠付情況，根據實際需要，在必要時公布賠付率超過100%的有關具體車系資訊，及時回應社會關切，提高新能源車險保障能力和服務水平，助力新能源汽車產業高質量發展。

陸車險承保新能源車3,105萬輛，虧損57億元。（山東東營市政府官網）
陸車險承保新能源車3,105萬輛，虧損57億元。（山東東營市政府官網）

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