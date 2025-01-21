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越捷航空有望成中國商飛首家海外用戶

記者陳湘瑾／即時報導
中國商飛公司正在預研比C929更大的民航飛機C939。（取材自百度）
中國商飛公司正在預研比C929更大的民航飛機C939。（取材自百度）

中國商用飛機有限責任公司（以下簡稱中國商飛）正在加快布局東南亞越南副總理陳紅河與中國商飛董事譚萬庚近日在河內會面，陳紅河指導相關部門梳理相關法律規定，並根據實際情況進行修改。這意味越南或取消相關監管，越捷航空將有望成為中國商飛的飛機首個真正意義上的海外用戶。

財新網報導，雖然印尼翎亞航空此前已是中國商飛ARJ21（現改名C909）飛機的用戶，不過翎亞航空49%的股權是由中國飛機租賃集團控股有限公司間接持有。

越南政府所發布的消息顯示，陳紅河高度評價中國商飛的成就，以及其與越捷航空等越南航空公司的合作願望。陳紅河認為，在初始階段，中國商飛和越捷航空可研究與一家已是中國商飛用戶的大陸航司合作，在越捷航空營運的部分航線上進行試飛。

越通社去年11月報導，越南政府總理範明政在雲南昆明出席會議期間，就曾與中國商飛副總經理魏應彪會面。範明政歡迎中國商飛與越南企業加強合作，特別是在研究和評估飛機方面，以便能夠為越南選擇合適的飛機，並進行有效的飛行活動。

中國商飛則是從2024年加快在東南亞市場的布局。中國商飛亞太辦事處去年10月在新加坡掛牌成立，作為其在亞太地區交流合作的平台，也負責與國際航司、維修機構和亞太地區供應商建立關係。更早前，中國商飛研製的大陸國產飛機C919、C909首次出國門參加新加坡航展，並先後飛往越南、寮國、柬埔寨、馬來西亞和印尼進行演示。

越南 新加坡 東南亞

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