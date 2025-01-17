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黃仁勳盼「逛夜市的日子不會成為過去」還沒讀張忠謀自傳

記者鐘惠玲／即時報導
輝達執行長黃仁勳（中左）昨晚前往逢甲夜市被民眾包圍，混亂的場面令他寸步難行，數十分鐘後，黃仁勳一行人決定搭車離開。記者許正宏／攝影
輝達執行長黃仁勳（中左）昨晚前往逢甲夜市被民眾包圍，混亂的場面令他寸步難行，數十分鐘後，黃仁勳一行人決定搭車離開。記者許正宏／攝影

輝達（NVIDIA）台灣分公司於17日在南港展覽館舉行尾牙，執行長黃仁勳親自出席。近日因為圍觀人潮眾多，他想逛逢甲夜市卻未果，他說，現場大家滿開心，也很高興見到大家，但因為人潮實在太多，導致無法進入夜市，期待有朝一日能再訪夜市，「希望我逛夜市的日子不會成為過去」。

輝達今年尾牙共有超過1,500名員工參與。輝達員工在黃仁勳一現身尾牙時，就唱「臺灣尚勇」與呼口號「Team Taiwan」相迎，他也指出，自己是來發紅包，很高興能與台灣的員工同樂。他在進場後，也一度上台跟員工們一起歡樂跳舞。

黃仁勳也預告，他將會來參與台北國際電腦展，也會有相關主題演講。現在才只是AI時代剛開始的階段，還有許多年的好光景，台廠可以參與並協助推動前進AI時代。而就個人而言，電腦其實相對不易使用，但AI卻很容易上手，而且可以應用在教育、醫療、科學、交通運輸等領域，每個人都應該使用AI，並可成為超人。

至於媒體詢問是否已經閱讀過張忠謀自傳，黃仁勳坦言還沒，因為他還在等英文版本。而談到張忠謀揭露曾詢問黃仁勳是否願意接任台積電執行長一職，他則回應，不會重複講張忠謀所說到的事情，以其所述為準。

黃仁勳 AI 張忠謀

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