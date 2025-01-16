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講起美國廠 魏哲家：我一把鼻涕一把淚 受盡各種訓練

記者馬瑞璿／台北即時報導
台積電董事長魏哲家今晚應台大ＥＭＢＡ學生會邀請，發表演說。圖／讀者提供
台積電董事長魏哲家今晚應台大ＥＭＢＡ學生會邀請，發表演說。圖／讀者提供

如果沒有台積電，全世界會有什麼樣的變化？台積電董事長暨總裁魏哲家指出，「沒有台積電，世界經濟會停滯不動，如果沒有台積電．當然我的對手會很高興，但是高興不了多久，因為沒有台積電，2026年以後，所有的自動駕駛、會全部不見。」

魏哲家今晚參加台大EMBA百川講座，以「如果沒有台積電」為題演講。他現場妙語如珠，幽默的演講內容，不僅讓現場笑聲不斷，但也透過一場30分鐘的演講，就讓參與者明白，為什麼台積電最新的製程不可能搬到其他國家，以及全世界如果沒有台積電，那麼，民眾不僅蘋果手機不能換新，就連電冰箱、電視、汽車等產品，都會受到影響。

自從台積電2021年正式赴美設廠之後，市場中不少人都在擔憂，台積電會不會將最新技術帶到美國，使得台灣不再具有優勢。

在回答市場的疑慮之前，魏哲家先談到，「如果要重複做一個台積電出來，大概要多久時間？也不長，你用2.5年時間，就可以蓋一個生產線。」不過，這個2.5年，是有前提的，「要有土地、水、電、人才都夠，你沒有技術，那另外講。」

2.5年只是蓋一個產線的時間，但每一次新技術出來，台積電至少要蓋三個廠。魏哲家以3奈米為例，「蓋3奈米廠要符合所有客戶需求，大概5年就可以了。如果你想把台積電三奈米整個搬到任何一個國家，假設你的土地沒問題、水電沒問題、人才沒問題。那也就用5年的時間，就可以。」

而美國廠蓋到現在，進度並不符合台積電原先預期。魏哲家笑著說，「我們在亞利桑那州，我一把鼻涕、一把眼淚，受盡各種訓練。」他說得幽默，全場哄堂大笑，但卻點出三點外人都想像不到的難題。

「第一，我們以為說美國這麼大，蓋個房子有什麼了不起，錯，蓋一個房子很了不起，我在亞利桑那州要蓋一個生產線，第一，他們沒有聽過生產線是什麼東西，我說，我隔壁不是有IDM（意指IDM大廠英特爾）嗎？他說，那是十年前啊，現在人都跑光了，所以不會蓋。」魏哲家說，第一個難題，跟當地的基礎建設有關，就是他們不會蓋廠，最後有一半的建築工人都是從德州找來的。

第二，從來沒有想過在一個地方，會碰到當地政府各種法律條規不一樣。「台積電是一個很受政府照顧的公司，我們走在前面，蓋各種生產線，政府也不知道如何是好，我們跟台灣政府一起商量法規怎麼訂。」但是，到美國之後，美國政府雖然也不知道怎麼訂法規，但是，美國政府跟台積電說，「請你先出錢，我們用你的錢來聘請專家，來制定規則。最後，每一次開會，就有市政府的官員、用我們的錢聘請的專家、還有台積電，然後，由台積電發言、共同制定規則，制定出來才繼續往前，總共制定出來的規則也才一萬八千多個，花了3500萬美金。」

魏哲家笑說，「我不是抱怨，我只是說我的經驗。」接著，他又提到了美國本地的化學品問題，美國做不出來台積電需要的等級，如果要做出來，價格會是台積電原本購買價格的五倍，「我們最後怎麼解決，我們從台灣運硫酸到L.A.港口，從港口用卡車載到亞利桑那州，就算這樣子都比在美國做便宜。」

但明明美國半導體大廠英特爾就設廠在台積電旁邊，那麼，英特爾怎麼面對化學品材料問題？魏哲家說，「他們看這樣划算啊，所以他們也從台灣開始買。你聽到這個很難相信，問他們，那你以前怎麼過活，他們說，以前過得很辛苦，現在有你們。」

第二個難題，則與工會有關，魏哲家表示，「當初成立工會是很崇高理想，是幫工人爭取比較好的福利，但之後，工會就變得很奇怪。」顯見台積電在當地也遇到了勞資難題。

第三個難題，則與當地政府行政速度有關，「台積電進步這麼快，是因為兩年半就可以蓋一個生產線出來，但這兩年半，我們技術一直在進步，技術每改進一次，整個生產線設計就要改變，包含產線底下接的水、電、化學品線路都要改變，每次改變都是跟著廠商一起努力，馬上就做了。但在美國不行，任何改變，停下來，先把圖畫好，申請、批准之後再繼續做。」

以這樣的速度來看，魏哲家直言，「最新技術跑道美國去，你認為可能嗎？單單每個事情都要申請，申請完再進來，至少要花掉台灣兩倍時間。」很顯然地，台積電最新技術只會根留台灣，很難移到其他國家去。

台積電 英特爾 德州

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