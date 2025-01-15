小米進軍南韓 推手機、電視等五種產品

小米正式進軍南韓市場。（新華社）

小米 正式進軍南韓 市場，小米南韓分公司15日在首爾鐘路區的四季酒店舉行公司成立後的首場記者座談會，向媒體和公眾詳細介紹了小米在南韓的業務發展規劃，並推出手機、電視等五種產品，但沒有引進電動汽車。

韓聯社報導，小米南韓負責人Jony Wu介紹，小米在南韓市場的初期戰略將側重於線上市場。從即日起至2月初，小米將依次推出智慧手機、電視機、可穿戴產品、充電寶和掃地機器人等五種產品，之後將開設線下實體店。

不過，小米暫未發佈在韓推出旗下電動汽車的計畫。Jony Wu表示，從戰略層面出發，公司未來三年將專注於中國電動汽車市場。

目前，小米已開設韓文版線上商店。小米南韓官網底部展示了小米汽車、小米機器狗等產品，不過只有宣傳片。

近年來，小米公司在全球市場的佈局不斷深化。目前，小米的全球業務已覆蓋超過100個國家和地區。在多個主要市場，小米產品的佔有率穩步提升。其國際互聯網業務，已經與來自37個國家和地區的超過5,000家合作夥伴建立了合作關係。

小米的線下店類型包括直營店、專賣店和授權店，其中直營店主要位於城市核心商圈。目前，小米在印尼、泰國、新加坡 等國家和地區開啟區域試點，啟動小米之家新零售模式的全球化佈局。

小米在2024年第3季業績公告中透露，截至9月30日，在中國大陸地區，小米線下零售店數量接近14,000家，並爭取在年底達到15,000家。同時，小米計畫開設超過100家500平方公尺以上的大店，來增加消費者購物體驗。

隨著小米公司戰略重心調整至新能源汽車領域，小米實體店也在向高端化方向穩步推進。2024年，小米的目標至2026年在中國開設20,000家小米之家，並引入小米汽車，實現門店全面升級。