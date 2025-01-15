我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CPI報告和銀行財報激勵 道指漲逾700點

助眠、降膽固醇 睡前來杯洋甘菊茶

小米進軍南韓 推手機、電視等五種產品

記者林茂仁／即時報導
小米正式進軍南韓市場。（新華社）
小米正式進軍南韓市場。（新華社）

小米正式進軍南韓市場，小米南韓分公司15日在首爾鐘路區的四季酒店舉行公司成立後的首場記者座談會，向媒體和公眾詳細介紹了小米在南韓的業務發展規劃，並推出手機、電視等五種產品，但沒有引進電動汽車。

韓聯社報導，小米南韓負責人Jony Wu介紹，小米在南韓市場的初期戰略將側重於線上市場。從即日起至2月初，小米將依次推出智慧手機、電視機、可穿戴產品、充電寶和掃地機器人等五種產品，之後將開設線下實體店。

不過，小米暫未發佈在韓推出旗下電動汽車的計畫。Jony Wu表示，從戰略層面出發，公司未來三年將專注於中國電動汽車市場。

目前，小米已開設韓文版線上商店。小米南韓官網底部展示了小米汽車、小米機器狗等產品，不過只有宣傳片。

近年來，小米公司在全球市場的佈局不斷深化。目前，小米的全球業務已覆蓋超過100個國家和地區。在多個主要市場，小米產品的佔有率穩步提升。其國際互聯網業務，已經與來自37個國家和地區的超過5,000家合作夥伴建立了合作關係。

小米的線下店類型包括直營店、專賣店和授權店，其中直營店主要位於城市核心商圈。目前，小米在印尼、泰國、新加坡等國家和地區開啟區域試點，啟動小米之家新零售模式的全球化佈局。

小米在2024年第3季業績公告中透露，截至9月30日，在中國大陸地區，小米線下零售店數量接近14,000家，並爭取在年底達到15,000家。同時，小米計畫開設超過100家500平方公尺以上的大店，來增加消費者購物體驗。

隨著小米公司戰略重心調整至新能源汽車領域，小米實體店也在向高端化方向穩步推進。2024年，小米的目標至2026年在中國開設20,000家小米之家，並引入小米汽車，實現門店全面升級。

小米 南韓 新加坡

上一則

仿效Nvidia推個人AI超級電腦？ Google：沒類似計畫

延伸閱讀

南韓遊客湧入上海 最受歡迎伴手禮是「這款」

南韓遊客湧入上海 最受歡迎伴手禮是「這款」
尹錫悅被捕 白宮重申對南韓承諾堅如鋼鐵

尹錫悅被捕 白宮重申對南韓承諾堅如鋼鐵
「周末去中國」 上海迎韓潮 從釜山入境客同比逾115.8%

「周末去中國」 上海迎韓潮 從釜山入境客同比逾115.8%
特斯拉中國突推新Model Y、嗆「儘管對比」 小米迎戰

特斯拉中國突推新Model Y、嗆「儘管對比」 小米迎戰

熱門新聞

她也表示，債市所謂「期限溢價」（term premium）已經「開始回歸正常水準」。(路透)

全球債市湧現集體賣壓 葉倫說美債是這原因遭拋售

2025-01-08 22:55
特斯拉自上海廠銷往歐洲、加拿大等其他市場的電動車，所採用的即是寧德時代的電池。(路透)

特斯拉為什麼大跌？恐怕跟寧德時代有關

2025-01-08 08:42
查克柏格嘲諷蘋果 「坐享其成20年」。(美聯社)

查克柏格諷蘋果靠喬布斯餘蔭吃老本 「坐享其成20年」

2025-01-11 10:48
量子運算概念股7日盤後股價暴跌，因輝達執行長黃仁勳表示，距離「非常有用的」量子電腦問世，可能還有數十年之遙。(路透)

黃仁勳一句話 讓量子概念股暴跌超過10%

2025-01-07 22:04
美國公債價格10日大跌、長殖利率飆上2023年底來最高，基準的10年期美債利率如今已逼近4.8%，萬一跨越5%門檻，將觸動股市警鈴大響。（路透）

10年期美債殖利率逼近5% 股市如臨大敵？分析師曝重要訊息

2025-01-11 07:20
美國最新出爐的就業報告比預期強勁，就業人數激增，失業率回降，預料聯準會（Fed）月底將不會進一步降息，美股早盤四大指數盡墨。路透

美就業數據強勁 美債殖利率飆升 道瓊挫逾660點

2025-01-10 11:06

超人氣

更多 >
怕美過楊紫？「國色芳華」縣主為戲增重… 被起底演過這部黑馬劇

怕美過楊紫？「國色芳華」縣主為戲增重… 被起底演過這部黑馬劇
這2種帳單 退休族絕不要設定自動付款

這2種帳單 退休族絕不要設定自動付款
門前積雪好難清 男子用這物不用十秒獲封「除雪天才」

門前積雪好難清 男子用這物不用十秒獲封「除雪天才」
魔鬼焚風加劇 洛杉磯再爆新野火「控制率0%」 恐釀爆炸性成長

魔鬼焚風加劇 洛杉磯再爆新野火「控制率0%」 恐釀爆炸性成長
奇蹟救屋 八旬夫婦澆花水管滅野火 46年前也曾這麼做

奇蹟救屋 八旬夫婦澆花水管滅野火 46年前也曾這麼做