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減重藥賣不動 禮來藥廠下修財測

編譯任君翔／綜合外電
禮來藥廠（Eli Lilly）減重藥Zepbound上季銷售恐低於市場預期水準，拖累整體營收也遭下修。 路透
禮來藥廠（Eli Lilly）減重藥Zepbound上季銷售恐低於市場預期水準，拖累整體營收也遭下修。 路透

禮來藥廠（Eli Lilly）在最新發布的財測中，表示減重藥Zepbound銷售低於市場預期，同時下修營收展望。這是該款減重藥自2023年末上市以來，銷售第二度低於預期。

禮來藥廠下修去年第4季營收預期，至135億美元，低於其去年10月時預估的140億美元，也低於分析師預期。禮來如今預估，減肥藥Zepbound上季銷售為19億美元，另一款減肥藥Mounjaro則是35億美元，皆低於分析師預期。

禮來股價在2023年初曾上漲一倍，因投資人預期該年度上市的新藥物Zepbound將大受市場歡迎；但其後銷售低於預期，使公司股價在去年10月大跌，並低迷至今。

在該公司在10月時公布的第3季財報中，以上兩款減肥藥的銷售都已低於分析師預估。公司將原因歸咎於批發商的實體與財務限制，當時就已引發對需求降溫的擔憂。

伯恩斯坦分析師布林（Courtney Breen）說，該公司14日下修財測，顯示該公司需要採取行動以刺激進一步的需求。

但公司也預期今年銷售將會穩健成長，全年營收將在580億至610億美元間，大致吻合分析師預期的平均值587億美元；因今年減重藥Mounjaro將於新市場發售，有望推升營收。

減重 投資

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