馬斯克遭證管會提告 控隱瞞股東推特收購價

證券管理委員會14日對科技富豪馬斯克(中)提告，指控2022年收購社群媒體推特(Twitter)時對股東隱瞞價格真相，觸犯聯邦證券法。圖為馬斯克(中)2019年在紐約與美國證券交易委員會就其詐欺和解案進行聽證。(路透)

證券管理委員會(Securities and Exchange Commission，SEC)14日對科技富豪馬斯克 (Elon Musk)提告，指控2022年收購社群媒體推特 (Twitter)時對股東隱瞞價格真相，觸犯聯邦證券法。馬斯克回應表示，證管會是「被當成武器的政府機關，做著政治骯髒事」。

哥倫比亞廣播公司(CBS)15日報導，證管會指出，馬斯克以440億買下推特之前，透過人為操控以低價買入推特股票。馬斯克入主推特之後更名為X。

證管會指出，馬斯克從2022年初開始購買推特股票，取得超過5%股權；根據規定，馬斯克必須向證管會申報，但卻沒有按時完成，如此時間落差的操作，讓馬斯克省下原本應該付給在相同期間購買推特股票投資 人的1億5000萬元費用。

證管會指出，馬斯克等到2022年4月4日才提出申報公布持股，已經是申報期限的11天之後。

證管會指出：「這段期間出售推特股票的投資人，是根據遭到人為操控的低價賣出，經濟損失相當可觀。」證管會請求法院下令馬斯克補償投資人，並對馬斯克觸犯法規不當圖利的非法所德祭出民事懲罰。

馬斯克14日晚間在X平台發文寫道，證管會是「全面毀壞的組織」。他指出，證管會把錢花在無用事項，這起案件就是，「卻縱容許多真正的犯罪行為逍遙法外」。

證管會在拜登政府任期尾聲對馬斯克提告，證管會主席詹斯勒(Gary Gensler)將在川普上台之前請辭。川普重返白宮之後，證管會是否持續這起訴訟，目前無法確知。總統當選人川普已宣布提名艾金斯(Paul Atkins)出任證管會主席。

馬斯克與證管會交手曾有前例。2018年，證管會指控馬斯克誤導特斯拉(Tesla)投資人。

2023年，證管會請求法院下令讓馬斯克在推特併購案裡作證。