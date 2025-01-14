渣打銀估美聯準會緩降息 調降利率最快要等到6月

渣打銀行今天發布最新經濟預測指出，美國聯準會（Fed）將放緩降息速度。路透

外銀看美國緩降息 趨勢明顯。渣打銀行今天發布最新經濟預測指出，美國聯準會（Fed）將放緩降息速度，估計今年首季利率 按兵不動、採取觀望作法，最快也要等到6月才會降息、全年降息約3碼（0.75個百分點）。

渣打國際商業銀行今天舉行2025年全球投資 展望，渣打銀行財富方案全球首席投資總監布思哲（Steve Brice）出席分享今年總體經濟看法。

布思哲指出，目前美國的經濟成長有撐、就業數據不錯，以及趨於穩定的通膨等因素，都讓Fed對於降息措施抱持更加審慎態度。

因此渣打首席投資辦公室（CIO）最新預估，Fed第1季可能採取觀望立場，美國降息時間點將往後延，最快也要到6月。

不過，布思哲補充說明，下半年無法預測Fed是否連續降息，但渣打CIO估全年Fed降幅為3碼，年底前基準利率將降至3.75%。

布思哲進一步指出，近期美元對所有其他貨幣表現強勁，市場過度反應避險需求，未來半年美元指數應該會下降，3個月可能在106波動，未來12個月估降至105。

布思哲提到，隨美國總統當選人川普（Donald Trump）下週上任，他的內閣經濟成員提到，未來若美國政策強調美國製造或美國出口，勢必就要讓美元回落。

他預期，隨著川普重返白宮，在減稅、放寬監管及貿易保護政策下，新政府將進一步提振美國企業信心和私人投資，因此渣打CIO認為美國經濟達成「軟著陸」或「不著陸」的機率達85%，衰退的可能性只有15%。