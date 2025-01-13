蘋果成立上海新公司 AI手機即將落地中國？

陸媒指出，蘋果技術開發（上海）有限公司宣告成立，註冊資本3,500萬美元，營運範圍包括軟體開發、大數據服務、資料處理服務及儲存支援服務。記者謝守真／攝影

蘋果在中國的新公司近日宣告成立。從中國企業註冊平台上可見，蘋果技術開發（上海）有限公司宣告成立，註冊資本3,500萬美元，營運範圍包括軟體開發、大數據服務、資料處理服務及儲存支援服務。業內普遍分析認為，蘋果的新公司成立或事關Apple Intelligence的落地。

據快科技，此次在上海成立技術開發公司，被視為蘋果為滿足中國市場對本地資料儲存和處理監管要求的又一重要措施。公開資料顯示，早在2017年9月，蘋果就曾在中國成立蘋果技術服務（貴州）有限公司，當時媒體報導稱，蘋果在貴州投資 10億美元建設主資料中心。新成立的蘋果上海公司法定代表人Tejas Kirit Gala剛於2024年12月從蘋果貴州公司退出。此外，蘋果在烏蘭察布也設有技術服務公司。

第一財經指，截至目前，蘋果中國方面並未就上海新成立的技術開發公司未來的營運計畫作出相關回應，目前蘋果是否有在上海建造大型資料中心的新計畫尚未清楚。公開資訊未見蘋果在上海有過數據中心建設的投資，記者從業內也未了解到蘋果在上海建立過資料中心。

報導稱，蘋果新公司落腳上海，正值這家科技巨頭積極將人工智慧 （AI ）服務引入中國市場銷售的iPhone的重要時間點，目前這項計畫還面臨監管的審批，蘋果智慧能否在中國落地懸而未決。

實際上，蘋果CEO庫克在2024年三度赴中國訪問，在去年10月訪陸期間曾被問及關於蘋果何時向中國市場推出AI手機，當時庫克表示，「我們正在努力推進，這背後有一個非常具體的監管流程，我們需要走完這個流程，希望盡快將蘋果智慧帶給中國消費者。」

奧緯諮詢前董事合夥人張君毅稱，「對蘋果而言，要在中國推出Apple Intelligence套件的一個前提就是數據要留在本地。上海最新設立的公司也明確了對本地數據處理的要求。」

研究機構Canalys分析師鍾曉磊曾預測稱，蘋果很可能在ChatGPT之外推出自己的大模型，並成為最有可能在中國獲得監管批准的外國人工智慧模型之一。

據了解，在AI智慧型手機領域的合作方面，蘋果也遭傳出正與騰訊、字節跳動等中國科技巨頭進行談判，探索如何將這兩大公司的模型整合到iPhone系統中，以滿足中國用戶的需求。

鐘曉磊表示，蘋果智能在中國越是延遲發布，越可能讓蘋果處於不利競爭地位，因為其他中國的智慧型手機廠商都在競相整合人工智慧功能，建構自主的端側與雲端大模型（LLM）。根據Canalys研究分析報告，2024年第三季度，中國市場AI手機出貨量年增近600%。