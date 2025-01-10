美就業數據強勁 美債殖利率飆升 道瓊挫逾660點

美國最新出爐的就業報告比預期強勁，就業人數激增，失業率回降，預料聯準會（Fed）月底將不會進一步降息，美股早盤四大指數盡墨。路透

11:05AM 更新

美國去年12月非農就業 新增人數高於市場預期，強化了對於美國今年降息 幅度可能不會太大的看法，美股主要指數今天開盤走低，美元走強。在美東時間上午11點05分，道瓊工業指數下挫660.06點，來到41975.14。史坦普500指數下跌94.05點，來到5824.20。那斯達克指數367.63點，來到19111.25。

10:25AM／美就業數據強勁 美債殖利率 飆升 美股早盤道瓊挫600點

美國最新出爐的就業報告比預期強勁，就業人數激增，失業率回降，預料聯準會（Fed）月底將不會進一步降息，美國10年期債殖利率攀升10個基點到4.79%，30年期公債殖利率更觸及5%，為一年多來首見，美股早盤四大指數盡墨。

道瓊工業指數早盤開低走低，下跌600點，或1.4%，史坦普500指數跌1.6%，那斯達克綜合指數跌2%，費城半導體指數挫2.8%；台積電ADR跌0.7%，輝達跌4%。

美國12月非農業就業人數激增25.6萬人，遠高於預估的16.5萬人，更遠優於修正後的11月21.2萬人增量。民間部門就業增加22.3萬人，遠高於預估。平均時薪月升幅降到0.3%，符合預估，失業率降回4.1%，低於預估及11月時4.2%。

芝商所（CME）FedWatch工具顯示，聯邦資金利率期貨交易員認為，Fed月底降息1碼的機率僅7%，3月預期降息機率由一天前的41%降至25%左右。

個股方面，星座能源（Constellation Energy）10日表示，將以價值164億美元的現金及股票收購另一家能源業者Calpine，在美國的發電資產將因此一口氣暴增，星座能源股價早盤飆漲22%。

電池技術商微宏（Microvast）9日宣布，在全固態電池（ASSB）技術研發上達成重要里程碑，帶動股價早盤暴增39%。

達美航空（Delta Air Lines）上季財報優於預期，營收144.4億美元，經調整後盈餘為每股1.85美元，激勵股價早盤揚升10%。

Michael Kors母公司Capri Holdings早盤大漲6.46%，花旗將其股票評級由「中立」調升至「買進」，富國銀行（Wells Fargo）將其評級由「觀望」調高至「加碼」。