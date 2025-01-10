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精品景氣冷現整併潮 Prada傳想買Versace

編譯林文彬／綜合外電
義大利時尚品牌Prada據傳正評估收購Versace。路透
義大利時尚品牌Prada據傳正評估收購Versace。路透

在Coach母公司Tapestry以85億美元收購Versace母公司Capri控股的交易去年11月破局後，義大利時尚品牌Prada據傳正評估收購Versace。

義大利日報II Sole 24 Ore 10日引述市場傳言報導，Prada已和顧問業者花旗合作，以決定是否推動這樁交易。Capri據傳則已聘請巴克萊銀行（Barclays）來研究Versace和Jimmy Choo等旗下其他品牌的各種選項，出售Versace和Jimmy Choo是選項之一。

Prada拒絕評論可能正考慮收購Versace的消息，花旗則未立即置評。Prada在香港的股價對這項消息反應平淡，10日終場下跌0.41%，報60.25港幣。

家族掌管的Prada已成為全球精品業景氣惡化大環境下少數贏家之一，去年第3季營收大增18%，旗下品牌Miu Miu是一大功臣。對比之下，Capri去年11月公布單季營收減幅大於預期，除了反映全球精品需求降溫的影響，策略錯誤也帶來衝擊。

Versace在2024年3月30日止的會計年度營收達到10億美元，占Capri總營收（52億美元）五分之一。

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