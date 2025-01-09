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「大賣空」本尊貝瑞默默加碼阿里巴巴與京東 究竟他看到了什麼？

編譯陳律安／綜合外電

電影「大賣空」原型人物、以放空次貸泡沫成名的投資人貝瑞（Michael Burry）在去年相當低調，其X帳號Cassandra B.C.全年皆未發文，但實際上，他正默默大量建立對中國電商巨頭阿里巴巴、京東的持股。

Business Insider報導，貝瑞的Scion資產管理，去年第1季增持阿里巴巴、京東的持股，同時也建立了中國搜尋引擎百度的少量部位。在第2季，貝瑞加碼阿里巴巴與百度，並減碼京東，到了第3季，則全面加碼這三項持股。

止於去年9月的一年，Scion將阿里巴巴與京東的持股數擴增三倍，對阿里巴巴的持股從5萬股激增到20萬股，價值增至2,120萬美元；對京東的持股，則由12.5萬股增至50萬股，價值升抵2,000萬美元。在去年1月–9月，Scion對百度的持股也從零增加到12.5萬股，價值1,320萬美元。而這三檔股票，占Scion整體資產組合65%的比重。

報導指出，貝瑞堪稱價值型投資人，之所以大幅加碼這三檔陸股，原因可能是他認為這些股票被低估。陸股已受累於各種利空，包括監管疑慮、經濟減速、房地產危機、地緣政治衝突加劇、以及外界對北京刺激計畫的質疑。

另外，貝瑞在2023年第1季揭露對線上奢侈品市集The RealReal的持股，以每股1.26美元的成本持有68.4萬股，部位價值約86.2萬美元；截至去年9月，持股數已略減到50萬股，但價值已倍增至近160萬美元。而The RealReal在8日的收盤價為8.73美元，若貝瑞仍繼續握有The RealReal，可望大賺一筆。

百度 投資 房地產

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