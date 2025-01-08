全球債市湧現集體賣壓 葉倫說美債是這原因遭拋售

她也表示，債市所謂「期限溢價」（term premium）已經「開始回歸正常水準」。(路透)

在通膨居高不下、政治動盪以及政府債務高漲的疑慮下，全球公債市場周三出現疑似恐慌賣壓，導致各國公債殖利率 陸續逼近關鍵門卡。美國財政部長葉倫 對此表示，美國經濟數據更預期更強，促使市場重新調整對利率的預期，進而導致美國公債遭到拋售。

在美國，10年期公債殖利率周三一度漲到4.73%，直逼2023年10月觸及的高峰5%。在英國，10年期殖利率達到4.82%，是2008年以來最高水準，不禁讓人回想到兩年前公債爆發賣壓迫使首相特拉斯黯然下台的景況。

德國10年期公債殖利率周三攀升至逾五個月高點，主要受到歐元區通膨加速以及公債供應增加的影響。這個歐元區基準的殖利率當天變動不大，最近報2.521%，盤中曾觸及2.534%，是去年7月以來的最高水準。

就連在日本，10年期政府公債殖利率也突破1%，創下十多年來最高水準。

隨著美國經濟持續以穩健步伐擴張，而通膨威脅可能使利率維持高檔，全球公債市場面臨的壓力有增無減。

美國候任總統川普更助長了這個走勢。他的關稅和減稅承諾，為全球貿易和美國周轉債務的能力增添了不確定性。

周三，由於30年期公債標售出現強勁需求，部分疑慮得以緩解，終場帶動美國公債價格小幅走高。

不過，因通膨率仍高於目標，加上穩健的經濟數據，已經打破了市場對聯準會（Fed）今年年中之前再次降息 的預期。去年12月會議紀錄顯示，官員傾向放慢降息步調。

Amundi SA、花旗財富管理和荷蘭國際集團（ING）在內的多家金融機構警告，殖利率可能維持在較高水準。選擇權交易者將5%視為10年期公債殖利率下一個關鍵門檻。20年期公債周三已觸及此水準，而30年期公債則徘徊在5%以下。

葉倫接受CNBC訪問時說：「當出現強勁的數據，也就是經濟表現指標上升驚喜連連之時，這表示未來利率的走勢可能會比市場原本預期的略高一些。」

她也表示，所謂「期限溢價」（term premium）已經「開始回歸正常水準」。她說，期限溢價曾經在「非常低的水準」維持了一段時間，但隨著經濟表現良好，期限溢價已經開始上升。

Truist顧問服務公司固定收益部門董事總經理Chip Hughey也說：「歸結來說就是期限溢價：自9月中旬以來，我們所觀察到的殖利率上升中，有85%可以用期限溢酬來解釋。」

他說：「這反映了隨著新政府即將宣誓就職，財政政策的不確定性持續升高。」

期限溢價是指投資人持有長期美國公債時，所要求相較於短期國庫券（T-bills）所預期獲得的額外報酬。