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美股搖搖欲墜 如何防範大盤轉跌？貝萊德提議5招避險

編譯湯淑君／綜合外電
美國股市搖搖欲墜，後市展望充滿不確定性，資產管理巨人貝萊德提供五個規避風險的點子供投資人參考。(路透)
美國股市搖搖欲墜，後市展望充滿不確定性，資產管理巨人貝萊德提供五個規避風險的點子供投資人參考。(路透)

美國股市搖搖欲墜，史坦普500指數7日收跌1.1%，使選後漲幅縮小至2%。美國總統當選人川普在記者會上口出狂言，放話擬併吞加拿大、格陵蘭並奪回巴拿馬運河掌控權，在在令投資人擔心未來四年川普2.0捉摸不定的政策會讓市場如何提心吊膽。

儘管前景充滿不確定性，眾多華爾街公司，包括資產管理巨人貝萊德（BlackRock）在內，仍看好美股2025年展望。但在諸多顧慮成為投資人心上大石之際，貝萊德投資策略師團隊提供規避下列風險的點子，供居安思危的投資人參考：

一、美國經濟成長比預期緩慢。

在這種情境下，中立股票基金（neutral fund）有助於降低風險，因為這種基金同時持有放空和做多的部位，可能抵銷市場波動風險。例如貝萊德全球股市中立基金（代碼BDMIX），以及先鋒市場中立基金（VMNFX）。

二、薪資通膨續揚。

川普抑制移民的措施可能導致這種結果。在這種情境下，貝萊德建議考慮iShares-0至5年期抗通膨債券ETF（STIP）和iShares優勢大型股收益ETF（BALI）。此外，押注於美國高成長型科技公司，也有助於規避移民減少和自動化加劇推升通膨的風險。

其他基金公司也提供抗通膨債券基金產品，例如先鋒短期抗通膨債券ETF（VTIP）、嘉信美國抗通膨債券ETF（SCHP）。

三、進口關稅大幅提高。

要防範這種情況，不妨考慮iShares美國航太與國防ETF（ITA）。自2006年以來，這支基金與貿易政策不確定性指數的關聯性密切，亦即在貿易政策不確定性升高時期傾向大漲。或者，也可注意iShares製造業ETF（MADE），藉此押寶可望因外國競爭對手被重課關稅受惠的美國製造公司。

四、美國聯邦財政赤字升高。

美元貶值壓力可能隨之增加，使比特幣和黃金行情看漲。

五、防範不知來源為何的風險。

貝萊德推薦以緩衝型ETF應變，例如iShares大型股適度緩衝ETF（IVVM），以及iShares大型股深度緩衝ETF（IVVB）。同業推出的類似產品包括：FT Vest階梯型深度緩衝ETF（BUFD），以及Innovator美國股票動力緩衝ETF（PFEB）。

選擇權專家指出，緩衝型ETF捨棄追逐上漲潛力，更重視防範下跌風險，對長期投資人可能不適合，但對不願直接涉入選擇權市場的短線投資人或許有用。

投資 債券 川普

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