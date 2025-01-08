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美ADP「小非農」報告：上月增聘12.2萬人 4個月來最少

編譯湯淑君／綜合外電
有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國去年12月民間企業增聘員工人數放緩。(美聯社)
有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國去年12月民間企業增聘員工人數放緩。(美聯社)

有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國去年12月民間企業增聘員工人數放緩，而且低於經濟學家預期，凸顯示勞工需求持續降溫。

彭博資訊報導，ADP研究所8日公布，美國企業上月增聘人數為12.2萬人，不僅比11月增加的14.6萬人減少，而且減至四個月來最低，遠不如彭博訪調經濟學家預估的增加14萬人。

工資年比增幅為4.6%，是2021年7月來最小。

ADP首席經濟學家理察森說：「在2024年最末月，勞動市場減緩至較溫和的成長步調。招聘和工資增幅雙雙減緩。」

周三的報告顯示，各產業聘僱成長步調不一。教育和醫療照護服務、營建以及休閒餐旅業，聘僱成長幅度最大；但製造業、天然資源和礦業、專業與企業服務，都呈現下滑。

最新數據顯示，2024年底美國勞動市場延續逐步減弱趨勢，聯準會（Fed）決策官員本月集會時，必須權衡那個風險並把通膨疑慮再起納入考量，然後決定2025年是否持續降息

美國勞工部預定10日（周五）揭曉備受市場矚目的12月非農就業報告。道瓊社訪調經濟學家預估，12月非農就業可能增加15.5萬人，比11月意外激增22.7萬人急遽降溫。

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