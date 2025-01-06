我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2025全美房市10大熱點 專家：購屋者擁3利多

杜魯多宣布辭黨魁 續任加拿大總理至新黨魁選出

CES展1/7登場 市場關注黃仁勳演講為概念股帶來動能

中央社台北6日電
CES展將於1月7日在賭城登場。歐新社
CES展將於1月7日在賭城登場。歐新社

2025 CES將於7日至10日開展，輝達執行長黃仁勳在台灣時間7日上午進行開幕主題演講，將以AI為主軸，將有機器人、伺服器及顯示卡等新產品問世。投信表示，投資人將聚焦AI、人形機器人等題材，期待輝達能為台股AI供應鏈帶來新的刺激動能。

街口投信表示，由於利率決策會議結束、財報周尚未開始，本周市場高度關注CES展覽內容，包含輝達（Nvidia）、AMD、Intel等管理層都將針對最新應用發表看法，AI、人形機器人、IoT、元宇宙、自駕車等題材都將獲得大量關注。

黃仁勳7日專題演講，將成為這場盛會第一個全球矚目亮點，可一窺未來AI產業風向。法人表示，黃仁勳演講將展示創意、科技與創新將如何影響企業和社會，並帶來變革，有多檔台股屬於輝達概念股，包括台積電、鴻海、日月光投控、華擎和聯發科等。

2025年CES展預計將有來自全球約150國、超過4000家廠商參與，除了輝達、英特爾（Intel）、超微（AMD）等國際大廠派高層與會，台灣上市櫃公司包括鴻海、技嘉、微星、所羅門、友達、華擎、友通、精英等也將展出最新技術與解決方案。

代工廠緯創、廣達、英業達、仁寶因消費型業務較少，未正式參展CES，傳出將派高層到現場；仁寶總經理伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）將前往CES展現場，擴大布局智慧車電和AI解決方案。

法人指出，CES展大會展示的新技術涵蓋AI、先進交通運輸、永續發展、數位健康、智慧家庭解決方案等領域，台股IC設計和製程、AI伺服器、AI封裝、網通等領域皆受矚目。

隨著CES展即將舉行，台股今天資金也提前湧入機器人概念股、無人機概念股等。

AI CES 輝達

上一則

強勢美元影響 南韓外匯存底寫5年新低

下一則

微軟砸錢挺AI帶旺美股 輝達勁揚 台積ADR市值超車博通

延伸閱讀

美國消費性電子展將登場 聚焦四大看點

美國消費性電子展將登場 聚焦四大看點
上台前都會緊張 黃仁勳坦言演說「令我喘不過氣」 這些大老闆和他一樣

上台前都會緊張 黃仁勳坦言演說「令我喘不過氣」 這些大老闆和他一樣
揭AI風向球 黃仁勳將赴CES演講 傳與SK海力士會長對談

揭AI風向球 黃仁勳將赴CES演講 傳與SK海力士會長對談
Nvidia抽獎贈5套黃仁勳簽名經典GPU 1步驟即可參加

Nvidia抽獎贈5套黃仁勳簽名經典GPU 1步驟即可參加

熱門新聞

2024年若拿出10,000美元投資，比特幣的表現會超越傳統資產。(路透)

去年若存下1萬美元投資 哪些資產讓你賺最多？

2025-01-01 22:25
（路透）

2025利率衝10.5％ 台灣各大銀行美元高利定存方案一次看

2025-01-01 15:49
最新統計顯示，目前世界首富馬斯克的身家，遙遙領先第二名貝佐斯。（美聯社）

世界首富與次富的距離？馬斯克狠狠輾壓貝佐斯 身家多出1880億美元

2025-01-03 07:12
投資人現在投資基金，不愛主動型股票基金，偏好被動基金和ETF。 (路透)

主動型股票基金失寵 投資人轉向這兩類投資商品

2024-12-30 23:55
風險資產去年獲利豐厚，債券投資沒賺到什麼錢，但專家提醒，將固定收益納入投資組合是為了控制波動性。（路透）

放棄買債券？投資人怨「沒賺到價差」 專家：最糟的挑戰已過去

2025-01-01 04:42
凱投宏觀分析師預期，美股今年將連續第三年大漲逾20%，原因和去年類似，為AI熱潮和美國的超群表現。 （歐新社）

美股2025將上演「帽子戲法」再漲20％ 原因出在這2股力量

2025-01-03 07:10

超人氣

更多 >
阻斷負能量來源 斷捨離先扔掉家中這五樣

阻斷負能量來源 斷捨離先扔掉家中這五樣
秦漢、林青霞情史轟動 秦漢兒曝光兩人幽會方式：沒被拍到過

秦漢、林青霞情史轟動 秦漢兒曝光兩人幽會方式：沒被拍到過
台灣南投梅花炸裂「山頭一片白」超夢幻 九份二山如仙境

台灣南投梅花炸裂「山頭一片白」超夢幻 九份二山如仙境
紐約華人新移民遭車「撞倒輾壓」送ICU搶救 肇事司機逃逸

紐約華人新移民遭車「撞倒輾壓」送ICU搶救 肇事司機逃逸
趙麗穎看虞書欣的「這個眼神」太有愛… 網：是姨母笑吧

趙麗穎看虞書欣的「這個眼神」太有愛… 網：是姨母笑吧