CES展1/7登場 市場關注黃仁勳演講為概念股帶來動能

CES展將於1月7日在賭城登場。歐新社

2025 CES 將於7日至10日開展，輝達 執行長黃仁勳在台灣時間7日上午進行開幕主題演講，將以AI 為主軸，將有機器人、伺服器及顯示卡等新產品問世。投信表示，投資人將聚焦AI、人形機器人等題材，期待輝達能為台股AI供應鏈帶來新的刺激動能。

街口投信表示，由於利率決策會議結束、財報周尚未開始，本周市場高度關注CES展覽內容，包含輝達（Nvidia）、AMD、Intel等管理層都將針對最新應用發表看法，AI、人形機器人、IoT、元宇宙、自駕車等題材都將獲得大量關注。

黃仁勳7日專題演講，將成為這場盛會第一個全球矚目亮點，可一窺未來AI產業風向。法人表示，黃仁勳演講將展示創意、科技與創新將如何影響企業和社會，並帶來變革，有多檔台股屬於輝達概念股，包括台積電、鴻海、日月光投控、華擎和聯發科等。

2025年CES展預計將有來自全球約150國、超過4000家廠商參與，除了輝達、英特爾（Intel）、超微（AMD）等國際大廠派高層與會，台灣上市櫃公司包括鴻海、技嘉、微星、所羅門、友達、華擎、友通、精英等也將展出最新技術與解決方案。

代工廠緯創、廣達、英業達、仁寶因消費型業務較少，未正式參展CES，傳出將派高層到現場；仁寶總經理伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）將前往CES展現場，擴大布局智慧車電和AI解決方案。

法人指出，CES展大會展示的新技術涵蓋AI、先進交通運輸、永續發展、數位健康、智慧家庭解決方案等領域，台股IC設計和製程、AI伺服器、AI封裝、網通等領域皆受矚目。

隨著CES展即將舉行，台股今天資金也提前湧入機器人概念股、無人機概念股等。