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全球最大消費性電子展CES來了 4大亮點整理一次看

中央社台北5日電
2025 CES 將於1月7日至10日開展，以AI為主軸。(美聯社)
2025 CES 將於1月7日至10日開展，以AI為主軸。(美聯社)

CES是全球最大規模消費性電子展，真空管電視機、無線電話，都曾在CES掀起時代革命。2025 CES 將於1月7日至10日開展，以AI為主軸，也傳出輝達執行長黃仁勳將在CES發表新一代RTX 50系列顯示卡，並提出有關人形機器人、自駕車等技術最新看法，是一場開年後全球屏息以待的科技盛宴。

2025 CES預計吸引來自全球約150國、超過4000家廠商參與，黃仁勳7日的專題演講，也會是這場盛會第一個全球矚目亮點，可以一窺未來AI產業風向。

CES展覽是科技發展櫥窗

CES全名為Consumer Electronics Show，由美國消費者技術協會（Consumer Technology Association，簡稱CTA）主辦，首屆於1967年在美國紐約舉行，當時有117家廠商參展，約1萬7500人參與，日後逐漸發展成為科技迷觀察未來趨勢的場合。

隨著時間推移，如今CES展每年吸引超過18萬名專業買主及專業人士入場參觀，使用展場面積高達260萬平方呎。

曾在CES掀起話題的新發明包括卡式錄音帶、真空管彩色電視機、無線電話、翻蓋手機等，對比現在的4K電視、觸動手機等新技術雖然顯得平淡無奇，但在當年卻轟動一時，堪稱劃時代新產物。

不過，近年CES不只展示硬體新產品，也納入軟體創新和解決方案。

AI為主軸 新一代顯卡、人形機器人與自駕車成焦點

2024年CES聚焦生成式AI應用，今年CES仍以AI為主軸，AI晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將在台灣時間1月7日上午登台進行開幕主題演講，展示創意、科技與創新將如何影響企業和社會，並帶來變革。

外傳黃仁勳將在CES發表新一代RTX 50系列顯示卡，並提出有關人形機器人、自駕車等技術的最新看法。

CES 2025創新獎的參賽產品數量再創新高，共涵蓋33個類別，其中AI是成長最快的類別，參賽產品數量較去年成長49.5%。

根據富比世雜誌（Forbes）的預測，CES 2025值得關注的亮點包括代理式人工智慧（Agentic AI）、汽車創新、運算能力升級、顯示技術演進，也可留意健康科技、穿戴裝置和延展實境（XR）發展。

CES發展起起落落逾50年，一篇電子產業興衰史

CES成立以來被視為全球消費電子產業風向球，不過自從曾多次擔綱開幕演講的微軟（Microsoft）於2012年參展後退出CES，加上過度看重硬體等老問題，各家大廠紛紛縮減參展規模，2013年個人電腦（PC）族群氣勢相對減弱，CES焦點轉移到高通、三星等以行動通訊為主的業者。直到2014年微軟重返CES，才又重新吸引市場目光。

在COVID-19疫情期間，CES是少數開辦實體活動的展會，不過Google、Meta等大廠皆表明因疫情不便參與。2022年CES開展前夕，主辦單位宣布，由於COVID-19確診人數飆升，當年CES將提前一天閉幕。

資策會產業情報研究所（MIC）參加2024年CES後發布觀察報告指出，人工智慧個人電腦（AI PC）將超越傳統PC，成為人們提升自我的重要夥伴；生成式AI讓電動車座艙應用更直覺化、生活化，為電動車發展帶來革新。另外也能發現，「家」成為數位健康新起點的風潮已開始顯現，CES 2024有不少穿戴設備、物聯網裝置與居家環境串聯。

台灣是全球AI中心 鴻海、所羅門等供應鏈組團參與

2025年CES展預計將有來自全球約150國、超過4000家廠商參與，除了輝達（NVIDIA）、英特爾（Intel）、超微（AMD）等國際大廠派高層與會，台灣廠商包括鴻海、技嘉、微星、所羅門、友達、華擎、友通、精英、亞旭等也將展出最新技術與解決方案。

代工廠緯創、廣達、英業達、仁寶因消費型業務較少，未正式參展CES，但傳出也將派高層到現場。英業達將由董事長葉力誠和總經理蔡枝安帶隊前往CES拜訪客戶，仁寶總經理伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）也將親自前往CES展現場，擴大布局智慧車電和AI解決方案。

技嘉由集團總經理李宜泰領軍，將以「運算速進時代」為主題，在CES展示尖端運算力如何加速AI創新，亮點包括搭載AMD Instinct MI300系列、Intel Gaudi 3加速器、以及NVIDIA HGX最新超級晶片的AI伺服器。

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