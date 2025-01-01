高盛2025美國經濟大預測：利率、通膨降更多 就業強勁

高盛預測2025美國的經濟狀況：利率再降、就業強勁、通膨降溫。 路透

新的一年來臨，高盛 照例對2025年有一些預測，其中對美國經濟較正面的看法如下：

1. 經濟成長高於預期

高盛預期，2025年美國經濟將以超出目前預期的速度成長，到第4季時國內生產毛額（GDP）年增率預期為2.4%，高於目前市場普遍預測的2%，主要由消費者支出所驅動：受強勁的就業 市場，及因投資 股市而增加的財富所激勵，美國消費者2025整年度的開支預估增加2.3%，與過去兩年的增加幅度不相上下。

2. 企業投資超出預期

由企業所進行的投資可能超出預期。高盛預測，來自企業等私部門的投資，2025第4季年增率將達到5%，也高於目前市場共識的3%。

高盛經濟學家指出：「雖然拜登任內『通膨削減法案（IRA）』及『晶片法案』補貼帶動下的工廠擴建潮會趨緩，但企業會將支出轉向為這些工廠添購新設備或發展人工智慧（AI）技術，且預期政府將重啟更多稅金優惠，加上企業信心增強，及更低的利率，都將推動投資增加，增幅可望達到5%左右。」

3. 就業市場將走強

就業市場前景也將持續看好。2025年第4季，失業率可望降回4%，比2024年11月的4.2%略低。高盛的報告也說，「職缺依然在增加，加上終端需求興旺，使勞動力需求強勁成長。同時，原先就業市場難以充分吸收的移民勞動力供給，已經大幅減少，而且未來只會更少。」

4. Fed降息次數多於預測

高盛預期，聯準會（Fed）2025年將會降息三次，且分別於3、6、9月進行，而近期市場與聯準會本身，都預測只會降息兩次，反映出高盛對寬鬆政策的預期，比投資人及聯準會本身更加鴿派。高盛表示，「（以上預測）既反映出我們對通膨將持續趨緩的信心，也表示我們認為，川普政府第二任內，因政策變化而可能導致的利率風險，較普遍的預期更具兩面性。」

經濟學家曾預測，川普端出的某些政策，比如大幅提高關稅，可能導致通膨上升，進而影響央行決策，推動利率升高。雖然川普首任任期內也曾實施高關稅政策，而當時並未顯著推升物價，但他本次即將推行的關稅計畫影響範圍可能更加廣泛，各界因而預期美國通膨將隨之走高。

5. 通膨將會繼續降溫

雖然各界普遍預期川普經濟政策將會推高通膨，但高盛卻認為物價的增長幅度會繼續放緩。根據其預測，2025年第4季核心PCE通膨年增率預期將由2024年11月的2.8%，降到2.1%。部分原因是「追趕式通膨」預期將在2025年年底終結，這意味著如車輛保險與租金等通常比官方統計資料更晚出現通膨的項目，其價格在這幾個月也都開始降溫。

薪資成長作為另一項影響通膨的要素，也開始趨緩，這也將進一步拖緩物價成長速度。稿盛的統計顯示，美國整年度的薪資增幅，自2023年的4.7%，下滑至2024年的3.9%。

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