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馬士基航運敦促客戶：1/15前將美東、南岸各港貨櫃清空

編譯任中原／綜合外電
馬士基在2024年的最後一天敦促客戶，在2025年1月15日前儘速把從美國東岸與墨西哥灣區出口的貨物出清，以防屆時因為碼頭工人罷工而無法出貨。(路透)
馬士基在2024年的最後一天敦促客戶，在2025年1月15日前儘速把從美國東岸與墨西哥灣區出口的貨物出清，以防屆時因為碼頭工人罷工而無法出貨。(路透)

馬士基（Maersk）航運公司敦促客戶在2025年元月15日美國碼頭工人與雇主之間勞資談判的期限到期之前，將從美國東岸與墨西哥灣區出口的貨物出清，以防屆時因為罷工而無法出貨。

彭博資訊報導，馬士基2024年的最後一天通知客戶，「如果屆時雙方無法達成協議，所有沿岸各港口都可能於16日罷工。然而從我們上一次（12月19日）發出通告迄今，談判一直沒有新的發展」。

馬士基在最新聲明中表示，考慮到目前雙方陷入僵局，「我們強力鼓勵客戶在元月15日之前，將美國東岸及墨西哥灣區各港口卸下的貨櫃提走，並將空櫃交還」。

美國國際碼頭工人工會（ILA）擁有4萬7000名會員，負責處理從波士頓到休士頓各主要港口的貨物處理工作。今年10月初ILA與雇用方美國海事聯盟（USMX）達成六年加薪62%的協議，結束為期三天的罷工，但有關港口作業自動化的爭議尚未解決。

這項談判至今顯然並無進展，且雙方都未計畫於元月15日期限屆滿之前重上談判桌。川普已表示他支持碼頭工人對抗港口進一步自動化作業，因為這威脅到就業。

罷工 墨西哥 灣區

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