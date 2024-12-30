我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長稱「遊民減少」 官方數據打臉：遊民數連創新高

Walmart推平替版柏金包 一個不到80元被搶購一空

中國降息救經濟？大摩分析師：正產生反效果

記者黃雅慧／即時報導
市場普遍期待大陸官方降息降準救經濟，不過摩根士丹利（俗稱大摩）首席中國金融分析師徐然表示，大陸官方多次降息後，似乎正收獲反效果。美聯
市場普遍期待大陸官方降息降準救經濟，不過摩根士丹利（俗稱大摩）首席中國金融分析師徐然表示，大陸官方多次降息後，似乎正收獲反效果。美聯

面對低迷的中國經濟，市場普遍期待中國官方實施降息降準來救經濟，不過摩根士丹利（俗稱大摩）首席中國金融分析師徐然通過港媒信報專訪表示，中國官方多次降息後，似乎正收獲反效果，一方面令居民收入受損，更導致中國產能自然篩選優勝劣敗的過程減慢，不利消化風險。

徐然稱，大摩測算，降息的同時，實際上中國家庭收入正在下降。由於在中國中國家庭資產中，固定收益佔比遠高於家庭借貸，減息導致家庭收入減少，在低息環境下，收入預期下降反而令居民增加儲蓄，實際上不利消費。

報導引述大摩報告，過去幾年中國儲蓄率一直維持約30%，包括在新冠疫情時期，但經過幾輪降低存款息後，中國家庭今年首9個月更傾向於增加儲蓄，儲蓄率更升至37%。即使排除股市的影響，儲蓄率亦從去年30%，增至今年首9個月的34%。

對於降息在中國造成反效果的原因，徐然表示，現時很多研究均基於美國經濟主體，但事實上美國及中國的家庭資產分布不同。美國家庭往往借貸消費，減息可能有利於刺激美國消費及資產價格上漲。但中國家庭以存款、債券投資、銀行理財等固定收益類的儲蓄為主，相關佔比是中國家庭借債的3至4倍。

徐然也表示，其實中國再降息的空間已經不多了，過去幾年在人行指導銀行下，實際上中國貸款利率降速，比國債利率及基準利率下降得更快，中國整體利率比美國「零利率」時可能還要更低，尤其企業貸款。也因此，在現時的利率環境下，降息已非好的選擇。

徐然建議，還是應讓市場發揮更大作用，讓產能汰弱留強，資源才能得到有效配置，令企業利潤上升，以作更有效的研發和投資，提高長期生產力及居民收入。

事實上，中國也有學者認為降息對中國經濟作用不大。金融從業者、上海金融與發展實驗室特聘高級研究員周瓊7月表示，降息對要刺激投資和消費、減輕債務人利息負擔、刺激股市等目的作用不大，反而會造成地方債務過大等風險。

降息 儲蓄 利率

上一則

鴻海斥資逾3億美元 擴大布局美國市場

下一則

庫藏股並非漲勢萬靈丹 過去10年股價表現遜大盤

延伸閱讀

聯準會明年或再降息 現在定存划算？要存多少？

聯準會明年或再降息 現在定存划算？要存多少？
美放緩降息 英、歐恐成大輸家 明年利率可能高於市場

美放緩降息 英、歐恐成大輸家 明年利率可能高於市場
通膨疑慮升高 川普關稅政策 恐加重美債跌勢

通膨疑慮升高 川普關稅政策 恐加重美債跌勢
12星座2025年儲蓄暴漲排行 處女存款大增、他有豐碩成果

12星座2025年儲蓄暴漲排行 處女存款大增、他有豐碩成果

熱門新聞

巴菲特表示，購屋時應避免眼高手低。 （路透）

人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事

2024-12-23 08:10
老牌網域註冊公司VeriSign，是巴菲特的波克夏最近加碼投資的公司。(美聯社)

股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票

2024-12-28 08:46
印度證券交易委員會（SEBI）23日勒令Bharat Global Developers的股票暫停交易，因該公司涉嫌以發布虛假訊息，操縱股價。 路透

這檔股票一年漲100倍 原來都靠假訊息支撐

2024-12-23 11:38
前瑞銀全球策略師朱洛夫預測，美股「耶誕行情」可望延續，但2025年美股將見頭，最後陷入熊市。他並預言，日圓升值勢不可免，恐再掀利差交易平倉潮、重創美國科技巨頭股，屆時美國公債可望揚眉吐氣。(美聯社)

明年美股美元美債怎麼走？策略師這樣預測

2024-12-26 09:50
比較富比世2000年與最新的富豪排行榜，會發現包含微軟創辦人比爾蓋茲在內的多名富豪仍名列其中，但多數名字都已換人。（美聯社）

25年能改變什麼？看看富比世的富豪榜

2024-12-26 12:24
南韓國民所得毛額（GNI）雖在過去70年間翻漲540倍，但成長速度趕不上整體經濟擴張的步伐，可支配所得的成長步調更是落後。（路透）

南韓人均國民所得70年來翻漲540倍 為何如今人人喊苦？

2024-12-24 04:48

超人氣

更多 >
4種可改善腸道健康食物 這個排名第一

4種可改善腸道健康食物 這個排名第一
12星座2025年儲蓄暴漲排行 處女存款大增、他有豐碩成果

12星座2025年儲蓄暴漲排行 處女存款大增、他有豐碩成果
精明退休族都知道 這5類商品過聖誕節後再買

精明退休族都知道 這5類商品過聖誕節後再買
川普將禁出生公民權 康州檢察長湯偉麟：我第一個提告

川普將禁出生公民權 康州檢察長湯偉麟：我第一個提告
失聯西北大學中國生找到 在德州遭邊境保護局拘留

失聯西北大學中國生找到 在德州遭邊境保護局拘留