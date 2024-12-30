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投資人獲利了結 美股後繼無力 道瓊早盤重摔逾700點

不只科技七雄 美飆股新縮寫「BATMMAAN」蝙蝠俠現身

編譯陳苓／綜合外電
美國飆股代號從「科技七雄」（Magnificent 7），變為「BATMMAAN」（蝙蝠俠）。路透
美國飆股代號從「科技七雄」（Magnificent 7），變為「BATMMAAN」（蝙蝠俠）。路透

博通（Broadcom）近來股價暴衝，市值突破1兆美元大關，讓美國飆股代號從「科技七雄」（Magnificent 7），變為「BATMMAAN」（蝙蝠俠）。

BATMMAAN成員包括博通，加上原本的科技七雄蘋果、特斯拉、微軟、Meta、亞馬遜、Google母公司字母、輝達。

多數美股在過去一個月表現欠佳，但這八檔個股持續攀高。據道瓊市場數據公司（Dow Jones Market Data），11月5日美國總統大選至今，BATMMAAN合併市值大增逾1.9兆美元，占這段時間標普500指數總市值增額的85%以上。

川普勝選後一度引發廣泛漲勢，價值股如金融股和小型股，跟隨科技巨擘同步走高。但12月初以來，科技大廠以外的類股漲勢消風。 標普500指數的11個類股，本月迄今只有三個類股上揚，分別是資訊科技股、非必需性消費股、通訊服務股等，BATMMAAN分屬這三大類股。

據部分指標，美股權重集中在少數個股的情況，寫近來歷史之最。少數科技巨擘的估值極高，倘若明年財報令人失望、或投資人不再認為人工智慧有潛力大幅提高生產力，這些公司的股價可能會受傷害。

另一方面，阿波羅全球管理公司的史洛克警告，標普500指數有少數個股的影響力極為巨大，該指數不再具備像過去一樣的分散投資機會。

投資 美股 美國總統大選

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