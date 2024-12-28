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股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票

編譯黃淑玲／綜合外電
老牌網域註冊公司VeriSign，是巴菲特的波克夏最近加碼投資的公司。(美聯社)
老牌網域註冊公司VeriSign，是巴菲特的波克夏最近加碼投資的公司。(美聯社)

最新揭露的文件顯示，「股神」巴菲特的波克夏公司，過去一周在截至平安夜的三個交易日，加碼2,855萬美元，投資網際網路網域註冊公司VeriSign，壯大在這家公司的最大股東地位。加上先前已陸續買進的股票，波克夏目前共持有VeriSign在外流通股的13.7%，價值近27億美元。

根據波克夏周四（26日）稍晚向證管會申報的Form 4文件，波克夏最新一波買進股數為143,424股。若再回推至24日前的六個交易日，總計共花費7,395萬美元，敲進377,736股VeriSign股票，加權平均購入價格為195.78美元。

VeriSign股價周五（27日）收盤上漲0.6%至203.95美元，攀向11個月來高點；盤後漲幅擴大至1.5%，股價近207美元。

13F文件所公布的波克夏持股資料顯示波克夏是今年第1季時開始買進VeriSign股票，截至3月31日時，持股數為12,815,613股。之後維持不變，直到12月加碼，股數才增為13,193,349股。

VeriSign最早在1990年代末期、網際網路大發的時代出名，1998年1月30日掛牌上市，上市那年股價漲了一倍多，1999年更是狂飆近12倍，在網際網路泡沫爆裂之前，2000年2月29日股價達到253美元。歷經20多年，2021年12月29日，公司股價才又打破253美元紀錄，收在255.93美元。

FactSet訪調的六位有將VeriSign列入評級的分析師當中，一半看多，一半中立，他們的平均目標價為230美元，高於周五收盤價12.77%。分析師估計VeriSign今年的每股盈餘可由2023年的7.90美元增至7.99美元，2025年再成長到8.55美元。今年營收預期年增4.2%至15.6億美元，2025年估將繼續成長3.2%至16.1億美元。

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