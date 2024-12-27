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紐時：鴻海投資全球減少依賴中國 為川普關稅做準備

中央社台北27日綜合外電報導
台灣鴻海集團過去2年斥巨資擴張全球各地業務以減少依賴中國，並為潛在的川普關稅措施做準備。路透
台灣鴻海集團過去2年斥巨資擴張全球各地業務以減少依賴中國，並為潛在的川普關稅措施做準備。路透

美國總統當選人川普揚言就職後要對中國等國輸美商品加徵關稅，紐約時報指出，台灣鴻海集團過去2年斥巨資擴張全球各地業務以減少依賴中國，並為潛在的川普關稅措施做準備。

紐約時報（The New York Times）報導，蘋果公司（Apple）供應商鴻海科技集團擴張事業版圖，近期除了斥資3300萬美元購置德州休士頓（Houston）北部一塊約4公頃土地，還在印度和墨西哥建廠，並於泰國投資數億美元。

全球消費性電子產品的生產比重中，鴻海位於中國的廠房占了很大一部分，該公司長期組裝蘋果智慧手機iPhone，並宣稱在人工智慧（AI）系統使用的電腦伺服器，鴻海包辦幾乎一半生產。

鴻海董事長劉揚偉近來表示，鴻海持續擴張全球事業版圖，有助自身免受預期中的川普（Donald Trump）關稅措施影響。

鴻海近來在德州現有的倉庫旁邊購置一塊土地，將用於公司AI業務。

鴻海還斥資數以億計美元在印度班加羅爾（Bangalore）和坦米爾那都邦（Tamil Nadu）購買土地，用於興建iPhone組裝廠，還有在墨西哥哈里斯科州（Jalisco）設廠，以生產AI伺服器。

泰國政府已於12月11日批准鴻海子公司的3億美元投資案，主要是為鴻海的電腦晶片事業製造零組件及設備。

鴻海的做法在跨國公司中具有代表性，尤其是亞洲跨國公司，自川普第一個美國總統任期對中國發動貿易戰後的幾年內，這些公司已試圖重組供應鏈並把製造業務轉移到其他地方。

製造商希望在其他地方增加生產，以減輕川普揚言祭出新一輪關稅帶來的衝擊。

不過，鴻海要在其他地方如法炮製中國廠房的製造模式並不容易，多年以來，鴻海中國廠一直受惠於政府對基礎設施的投資。

鴻海曾在其他國家投資過規模較小的工廠，但重要性比不上在中國的大型工廠，中國廠為鴻海貢獻了絕大部份營收，劉揚偉去年矢言要改變這種狀況。

美中貿易戰對鴻海這類高度依賴中國製造業的公司構成新風險。再者，中國於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間實施嚴格的封控措施，部分措施曾使鴻海鄭州廠園區出現抗議，加深了蘋果在內等鴻海客戶對於過度依賴中國的擔憂。

台灣經濟研究院資深分析師邱昰芳表示，川普揚言加徵關稅可能促使鴻海在中國以外擴大投資，鴻海已經制定一些應變計畫。

鴻海 川普 投資

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