科技股走強 推升股指全面上揚 聖誕行情起跑

本周交易時間縮短的首日美股上漲，科技股的持續走強支撐了大盤。路透

本周交易時間縮短的首日美股上漲，科技股的持續走強支撐了大盤。

史坦普500指數上漲43.22點或0.73%至5974.07點。以科技股為主的那斯達克指數上漲192.29點或0.98%至1萬9764.89點，其中特斯拉 和Meta Platforms上漲超過2.2%，輝達(Nvidia)上漲3.69%。道瓊工業指數收復早盤跌幅，收盤上漲66.69點或0.16%至4萬2906.95點。

23日交投清淡，預計本周仍將維持低迷。紐約證券交易所美東時間24日聖誕節前夕下午1點休市；聖誕節則是全面休市。

疲軟的經濟數據似乎在早盤候削弱了市場情緒。經濟諮商會12月消費者信心指數跌至104.7，為9月以來的最低水平，低於《道瓊》預估的113.0。同時，11月耐久財訂單下降1.1%，是6月以來的最大單月跌幅。在公布令人失望的數據後，道指一度下跌超過300點。

市場剛經歷雲霄飛車式的波動，道指遭遇10天連跌，為1974年以來最長的下跌。18日則是在聯準會暗示明年降息次數少於預期後重挫1100點；較預期降溫的通膨數據則幫助股市收復部分跌幅。

本月至今，道指12月下跌4.5%，而史指下跌近1%。以科技股為主的那指本月逆勢上漲2.8%。

在拜登總統21日簽署一項避免政府關閉的撥款法案後，投資人們放心了，聯邦機構將在新的一年保持開放。該法案在未來三個月內按當前水準為聯邦機構提供資金。

部分投資人希望所謂的「聖誕行情」可以幫助市場在2024年高調結束，尤其是在經歷動盪的一周之後。根據《股票交易者年鑑》，自1969年以來，史指在當年最後5個交易日和1月前2個交易日平均上漲1.3%。

根據美國商銀的數據，12月下半月通常也是美股一年中第二強勁的時期；在總統大選年的12月，史指有83%的時間上漲。

Piper Sandler首席市場技術分析師強生(Craig Johnson)在報告中表示：「由於市場的主要升勢仍然完好，我們不會放棄今年『聖誕行情』到來的可能性。」

即使特斯拉在總統當選人川普贏得大選後一直在上漲，但未來幾個月其股價實際上可能會出現一些回調。

自11月5日至12月20日，該汽車製造商股價飆升約67%，分析師認為該股2025年可能下跌超過43%。

巴克萊分析師利維在最近給客戶的報告中表示，即將上任的川普政府的政策變化「可能對特斯拉汽車和能源業務產生中性至負面影響」。

除了特斯拉之外，串流媒體巨頭Netflix和晶片製造商博通(Broadcom)兩家市值本月初首次突破1兆元的個股，也可能在2025年下滑。

沃爾瑪今年表現強勁，但23日暴跌。在消費者金融保護局(CFPB)就薪酬做法起訴該零售商及其合作夥伴Branch Messenger後，該公司下跌2.05%。監管機構表示，這家零售巨頭強迫送貨司機使用「昂貴的存款帳戶」來收取薪水。

Branch經營一個數位支付平台，訴訟指稱司機被迫使用該服務，該服務收取了數百萬美元的垃圾費用。

MicroStrategy股票在被納入那指100的第一天就下跌了。這家比特幣 代理商下跌8.78%。比特幣在上周升至10.6萬元以上的歷史新高後，下跌超過1%至9.3萬元。

該公司在12月23日提交的文件中披露，出售了130萬股股票，以每枚約10萬6662元的價格額外買進5262枚比特幣。這次最新購買使其比特幣總持有量達到44萬4262枚。

隨著新交易周開始，小型股出現相對較大的下跌。以小型股為主的羅素2000指數下跌0.22%。相比之下，史指上漲0.73%。

23日的表現延續了12月小型股遭受巨大打擊的主題。羅素2000指數本月下跌超過8%，而同期史指下跌不到1%。

百貨公司多年來一直在衰退，但近幾個月來有關潛在收購的傳言提振了Nordstrom 股價。這項期待已久的交易23日因Nordstrom家族和墨西哥零售商El Puerto de Live正式達成收購協議，後者以每股24.25元或總計62.5億元金額收購前者。

Nordstrom雖因此下跌1.47%，但今年至今上揚32.15%；其表現有別於其他百貨公司同業，如梅西百貨今年來下跌15.74，科爾百貨更下跌達49.04%。