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本田、日產欲合併 分析師們怎麼看？

編譯易起宇／綜合外電
本田和日產汽車傳出可能合併消息，震驚全球汽車業。 美聯社
本田和日產汽車傳出可能合併消息，震驚全球汽車業。 美聯社

日本本田汽車（Honda）和日產汽車（Nissan）傳出可能合併，清楚展現出在面對特斯拉和中國對手的挑戰下，過去被認為難以打垮的日本汽車業正被迫重新塑形。路透訪問了多名分析師有關這件事情的看法：

伊藤忠總研主席研究員深尾三四郎：

「雖然這項交易似乎比較像是為了拯救日產，但本田自身也沒辦法吃老本。本田的現金流明年料將惡化，其電動車也一直發展不好。本田自己也需要大幅改變。該公司可能需要分拆其摩托車事業，並應該從引擎車建立穩健財務基礎。如果（和日產）成立控股公司會讓這些事情變得容易，那麼這對本田而言將是好事。」

「如果這兩公司的想法只是能靠合併度過難關，我不認為它們能繼續存活下去。中國車廠的速度完全是不同等級。我們已不再是在那種車廠能一起透過規模經濟獲利、再透過五年重建計畫重新改造的年代。沒有時間讓它們做這些事。」

瑞穗銀行主任研究員湯進：

「本田擁有很獨特的技術中心文化，並在動力系統方面具有強項，因此內部應該對和不同文化、且正在衰落的對手日產合併有些抗拒。」

「本田本身並沒有大量的管理資源。該公司正面臨如何加速轉向電氣化、透過混合動力車和摩托車賺錢的重大挑戰。另一方面，日產則是別無選擇。」

「汽車業目前正在經歷快速變化...因此如果這兩公司無法做出決定，並同心齊力、快速的執行，它們可能將無法跟上這些變化。」

東海東京證券資深分析師杉浦誠司：

「本田內部的意見可能會分歧，不會整體支持合併，因為該公司的摩托車事業表現很好。至於四輪車方面，雖然確實有些問題，但也不至於到陷入困境。」

「就中長期的角度來看，這件事對日本汽車業是件好事，因為將創造出對抗豐田（Toyota）的第二條主軸。在必須與中國車廠、特斯拉和其他車廠競爭之際，對停滯不前的日本汽車業來說，與豐田建立積極敵對的關係是件好事。」

SBI證券資深分析師遠藤功治：

「如果本田的混合動力車能提供給日產和三菱汽車販售，三家公司都會受益，因為這將擴大銷售管道。」

「能否止於只成立控股公司，而不是合併，似乎會是關鍵，因為那能將整合時的風險降至最小。」

「現在的問題是雷諾對日產的持股會怎樣。雷諾可能會透過賣掉這些股票，完全和日產分道揚鑣。」

本田 日本 特斯拉

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