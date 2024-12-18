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博通股價暴漲的原因是ASCI風潮再起 對Nvidia意味為何？

編譯陳苓／綜合外電
博通（Broadcom）市值突破1兆美元。路透
博通（Broadcom）市值突破1兆美元。路透

人工智慧（AI）熱潮出現新贏家，博通（Broadcom）得益於客製化AI晶片訂單大增，股價暴衝，市值突破1兆美元。摩根士丹利（大摩）認為，客製化晶片的市場規模將激增，博通、邁威爾（Marvell），及台廠世芯、聯發科、台積電都有望受惠。

博通上季財報顯示，客製化AI晶片營收（即特殊應用IC、ASIC）年增220%，激勵本月來股價狂飆48%以上。

大摩預測，ASIC市場明年將接近翻倍，增至220億美元，博通之外，邁威爾（Marvell）也在這方面取得進展，同時點名世芯、聯發科。另外，雲端巨擘發展自家AI晶片，也會帶旺台積電等相關業者。

ASIC受歡迎，是因輝達（Nvidia）掌控先進AI晶片的九成市占。業者不想高度仰賴單一供應商，許多輝達大客戶投入研發自家晶片，但他們沒有晶片的軟硬體團隊，於是找上IC設計業者，博通是該領域的領導者。

大摩分析師說，輝達和超微（AMD）的繪圖處理器（GPU），長期來說大概仍會保有AI晶片的多數市占，但客製化晶片正快速成長。

這種晶片的增幅，主要歸功於亞馬遜旗下雲端服務供應商AWS的Trainium AI晶片，接著是Google的AI晶片—張量處理器（TPU）。另外據傳OpenAI、蘋果、TikTok母公司字節跳動，都與博通合作開發晶片。

GPU是功能多元的通用晶片，ASIC則是非常專門的晶片，設計以最高效率和性能來執行特定任務。大摩分析師說，客製化晶片表現越好，科技業者向輝達採購GPU時，越有本錢談判價碼，但表現提升仍需時間。

分析師不認為客製化晶片能完全取代輝達GPU，但若沒有這種晶片，雲端服務大廠AWS、Google、微軟的議價能力將減少許多。

這對輝達來說，並非全然是壞消息，ASIC晶片220億美元的年度市場規模，不及輝達的單季營收。而且隨著輝達推出更新、更先進的GPU，舊款GPU降價，相對於ASIC將更具競爭力。

晶片 AI 輝達

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