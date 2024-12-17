道瓊9連跌 1978年來最長…投資人最擔心這件事

從道瓊工業指數表現來看，市場信心惡化了幾天，投資人對廣度不佳的疑慮日益加劇。路透

道瓊 工業指數周二連續九個交易日走低，創下近47年來最長連跌紀錄。經濟數據顯示消費者支出依然穩健，但在聯準會（Fed）今年最後一次宣布利率決策之前，投資 人保持謹慎。

道瓊工業指數下跌267.58點，跌幅0.6%，報43,449.90點；標普500指數下跌23.47點，跌幅0.4%，報6,050.61點；那斯達克綜合指數下跌64.83點，跌幅0.3%，報20,109.06點。道瓊工業指數上一次出現連續九個交易日下跌是在1978年2月。

費城半導體指數跌1.6%，博通（Broadcom）跌3.9%，輝達（NVIDIA）跌1.2%，台積電ADR跌0.8%。

投資人普遍預計Fed在台北時間凌晨再次降息1碼（0.25個百分點）。更大的問題是，美國經濟的韌性是否會導致Fed在未來寬鬆貨幣政策方面更加謹慎。特別值得關注的是Fed的「經濟預測摘要」（SEP）和主席鮑爾的評論，其中可窺見Fed在 2025 年降息的態度。

利率可能在更長時間內維持在較高水準，已開始令股市部分類股承壓，尤其是小型股以及汽車製造商、娛樂公司和一些零售商等周期性行業的股票。追蹤小型股的羅素2000小型股指數周二收盤下跌1.2%。

Vital Knowledge創辦人Adam Crisafulli論道：「市場信心已經惡化了幾天，周一進一步受挫，投資人對廣度不佳的疑慮日益加劇」。他說，投資人也擔心「Fed即將轉向」更慢的降息步調。

美國11月零售銷售穩步攀升，得益於激增的汽車買氣和強勁的網購，蓋過了其他有好有壞的消費。美國11月工業產值意外連續三個月下降，原因是公用事業和礦業走弱。

美國10年期公債殖利率 從周一的4.397%降至4.384%。比特幣一度短暫突破10.8萬美元，超過了周一創下的10.7812萬美元的歷史新高，最後收在10.6734.51萬美元，創收盤紀錄新高。

標普11大類股全面下跌，工業股跌0.9%，非必需消費類股是唯一上漲的類股，此前瑞穗證券將特斯拉目標股價從 285 美元上調至 515 美元，特斯拉聞聲上漲 3.6%，收在479.86美元。Wedbush周一也將這家電動車製造商的目標股價上調至 515 美元。

輝瑞大漲 4.7%，這家製藥商預測 2025 年獲利符合華爾街預期。

美國總統當選人川普等人暗示將「打擊」藥品業的中間商後，UnitedHealth Group續挫，股價再跌2.6%，拖累道瓊工業指數。