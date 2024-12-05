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市場預期監管鬆綁 比特幣首次突破10萬美元

中央社／香港5日電
比特幣首次突破10萬美元大關。（歐新社資料照片）
比特幣首次突破10萬美元大關。（歐新社資料照片）

比特幣今天首次突破10萬美元大關，主因市場預期美國總統當選人川普明年1月上任後，將推動放寬對加密貨幣的監管措施。

法新社報導，比特幣在亞洲早盤達到10萬10美元，自11月5日川普當選以來漲勢凌厲。川普在競選期間承諾，將使美國成為「世界的比特幣和加密貨幣首都」。

自川普勝選以來，比特幣已上漲超過50%，今年初至今漲幅則高達約134%。

然而，近幾周比特幣漲勢停滯，價格略低於10萬美元，交易員在等待新的刺激因素買進。

比特幣衝破10萬美元大關，似乎與川普選擇加密貨幣主要支持者艾特金斯（Paul Atkins）接任證券管理委員會（SEC）主席的消息有關。

艾特金斯曾於2002年至2008年擔任SEC委員，並在2009年創立風險諮詢公司Patomak Global Partners，客戶包括銀行、貿易和加密貨幣產業公司。

川普政權交接團隊聲明指出，艾特金斯自2017年來一直擔任數位商會（Chamber of Digital Commerce）旗下代幣聯盟（Token Alliance）的聯合主席。數位商會為致力於促進數位資產發展的組織。

川普在聲明中表示：「保羅（艾特金斯）是公認的常識性法規領導者。」聲明強調艾特金斯對「穩健、創新」資本市場的承諾。

川普補充說：「他認為數位資產和其他創新，對於讓美國變得前所未有地偉大至關重要。」

川普 比特幣 貨幣

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