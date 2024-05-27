彭博：台積電還有上攻空間 因外資持有比率未達巔峰

台積電。（路透）

彭博報導，外資持有台積電 股票比率尚未達到歷來頂峰，因此可能還有繼續加碼的空間。

輝達（Nvidia）上周公布強勁業績後，再度燃起投資 人工智慧（AI）的狂潮，截至上周五，外資在台積電持股比率升至75%，是兩年多來最高水準，不過仍低於2017年的最高水準，當年外資台積電比率最高達到80%。

高盛集團指出，截至4月，全球基金整體而言對台股 持有部位仍低於大盤指數，這表示未來還會出現更多買盤。據彭博彙整資料，就買進股數而言，台積電是外資在台股買進最多的個股。台積電今年來股價已上漲47%。

台積電27日股價一度1.3%，達到盤中歷史新高878元。

此外，經濟部政務次長陳正祺日前接受彭博訪問時表示，台積電赴海外投資對台灣「非常有利」，無論是經濟方面還是安全方面。不僅接近客戶，也接近最佳人才，也可以和客戶合作開發最先進、最需要的技術。

陳正祺表示，台灣政府已批准台積電在美國生產3奈米、4奈米和5奈米晶片，但如果台積電想在海外生產最先進的晶片，也得經過政府的審核。他說，政府將根據國家和經濟安全考量審查對外投資。