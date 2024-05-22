台股飆高 創5大紀錄 機器人概念股勢不可擋

台灣賴清德政府上台第三天，台股在台積電領軍下，盤中及收盤雙寫新高紀錄。（聯合報系資料照片）

台股 經過連四日蟄伏後，22日再度發起攻勢，在外資大買321.1億元下，指數開高收高，終場大漲315點、收21,551點，創下收盤歷史新高等五大紀錄，成交金額則擴增至4,398億元。

台股昨日寫下的五大紀錄，包括：

一、盤中最高21,567點、收盤21,551點，雙創歷史新高；

二、集中市場市值達68.84兆元，改寫歷史新猷；

三、台積電 盤中最高865元、收盤864元、市值22.4兆元，均再攀歷史新高；

四、台指期盤中最高21,613點、收盤21,581點，同步再寫最高紀錄；

五、半導體類股指數收554點、電腦及周邊設備類股指數收284點、食品類股指數收2,215.66點，三者均創歷史新高。

在輝達 （NVIDIA）公布財報前夕，台積電股價率先狂飆，昨日大漲23元，貢獻大盤漲點約207點，其餘強勢族群遍地開花，橡膠工業指數收漲5.4%最強勢，電腦及周邊設備與半導體股同步大漲2.3%，成為帶動市場氛圍與指數的多頭重心；其他強勢族群還包括矽光子、散裝航運、面板族群等，相關個股股價紛紛強勢表態。

此外，機器人概念股也勢不可擋，受惠「Figure 01」的人形機器人趨勢，激勵所羅門、昆盈、盟立、均豪、正崴、宏碁等強收漲停。

集中市場三大法人合計買超358.5億元，其中，外資大舉買超321.1億元，結束連二賣；投信賣超2.2億元，由買轉賣；自營商買超39.6億元，由賣轉買。八大公股行庫逢高調節，賣超67.1億元，已連二賣，累計賣超69.3億元。

綜合統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清等表示，AI概念股仍為未來二至三年的科技主流趨勢，在市場普遍看多輝達財報及展望下，台積電及台股指數均創下歷史新高，投資人仍可持續偏多操作。

展望後市，6月2日輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將來台演講，台北國際電腦展將有超微、英特爾、美超微等企業巨頭來台，一系列活動將成為近期拉動AI族群重回股市主流的利多因素。