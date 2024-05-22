TikTok將大裁員 解散全球用戶經營團隊…不只在美國

TikTok計劃本週進行裁員。（路透）

據美國科技商業媒體《The Information》報導，TikTok 計畫本周進行裁員 ，在總數近千人的全球用戶經營、內容和市場行銷團隊中，很大一部分員工將會受到影響。其中全球用戶經營團隊將解散，部分員工將被資遣，部分員工則轉到內容安全、產品、市場行銷等其他團隊。

據《和訊網》報導，此一決策對TikTok來說具重大意義，因為該公司以往很少進行如此大規模的裁員，通常是通過績效評估和小規模重組來調整員工結構。

美國眾議院 四月通過一項法案，若TikTok不與母公司字節跳動（ByteDance）切割聯繫，將在一年內禁止其在美國運營，面對此法律，TikTok及其創作者已提起訴訟。

路透此前報導，若TikTok用盡任何法律手段也沒辦法阻止美國立法阻止其進入美國應用程式商店，字節跳動寧願收掉這款虧損的應用程式，也不願賣掉。因TikTok營運所依賴的演算法，被認為是字節跳動整體營運的核心，因此出售可能性很低。

《和訊網》報導指出，字節跳動方面已明確表示沒有出售TikTok的計畫，為了應對美國禁令威脅，TikTok有時會強調其在美國的雇員規模，並聲稱去年在美國雇用7,000名員工。不過值得注意的是，本周被解雇的員工並非全部來自美國。