通膨居高不下 房租是主要推手

房租是近年通膨的主要推手之一。(歐新社)

房租可說是近年通膨的主要推手之一，它在消費者物價指數(CPI)占比約三分之一、在聯準會 (Fed)愛採用的個人消費支出物價指數(PCE)占比約六分之一。聯準會希望房租最終會降溫並帶動停滯的通膨率下降，然而租金 居高不下，通膨不降就無法降息。

華爾街日報報導，政府統計學家不使用房價來計算通膨，因為住房某種程度上是種投資 ，因此採每月的房貸或租金來衡量住房成本；而由於每年並非全數房屋租約皆到期，因此市場租金的變化會延後反映在通膨中。

三年前新冠疫情爆發後市場換房需求飆升、收入強勁增長、房屋庫存處於歷史低點，皆使得新租約租金大幅上升，根據CoreLogic，2022年單戶住宅租金上漲14%。不過到今年2月房租年增率放緩至3.4%，反映出新公寓供應競爭加劇以及不溫不火的收入成長。

聯準會官員、華爾街投資者和經濟學家考量到通膨裡租金反映的滯後性、租金放緩的情況，因此預計自2022年底後住房通膨將隨之放緩。

德州的不動產投資公司Madera Residential住宅策略主管帕森斯(Jay Parsons)表示，住房通膨確實從一年前8.2%的高點下滑，但到3月份僅降至5.6%，速度比多數人預期的慢得多。

許多經濟學家仍認為2022年開始的新租約租金放緩反映在住房通膨只是時間問題，因為更多租屋族在升息、房貸款利率升高後，選擇續租而不是買房，這可能會延長新租約租金下降反映在整體通膨所需的時間。

而預計中的通膨率回調遲遲未到，引發人們擔憂聯準會恐不得不冒著經濟衰退的風險，維持不降息以完成打擊通膨的「最後一哩路」。另有人懷疑房租是否能如預期中降低通膨，因為只要工資和收入穩定成長，租金可能就不會顯著下降。