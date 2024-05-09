全球央行利率各走各的路 2大意義投資人不可不知

歐洲國家正陸陸續續啟動降息或預告降息腳步近了，美國聯準會（Fed）則迫於通膨依舊頑強近期降息機率低，日本央行則暗示可能進一步升息拉抬日圓。分析師預測，全球央行貨幣政策路線開始分道揚鑣，必將加劇匯市波動性。路透

全球央行 近年來提高利率 ，目標一致對抗通膨，但現在貨幣政策路線開始分道揚鑣，歐洲國家眼見通膨達標或接近達標，正陸陸續續啟動降息 或預告降息腳步近了，美國聯準會（Fed）則迫於通膨依舊頑強，對近期降利率仍顯得裹足不前。對投資人而言，主要央行利率政策分歧有何重要意義？

分析師指出，全球央行利率決策變得各行其是，反映各地經濟展望不同。英國維持利率不變，顯示對經濟前景有信心；日本暗示將進一步升息，以提振日圓；美國對通膨坐立不安，可能左右Fed日後利率決定；美元走強和中國大陸貿易數據意外展現韌性，則可能觸動其他國家貨幣政策轉變。

主要央行貨幣政策走向分歧有兩大意義：

一、匯率波動加劇。主要央行利率政策有的降，有的升，有的按兵不動，勢必會推升匯市波動性。因此，投資人務必密切關注美元走勢強弱，並且對國際貿易互動關係和大宗商品行情轉變提高警覺。

二、經濟展望更複雜。全球央行貨幣策略互不相同，凸顯當前全球經濟的錯綜複雜。隨著各國政策歧異，投資人和決策官員進入這片未知水域時必須謹慎而行，在經濟成長與通膨壓力之間取得平衡。

主要央行利率政策近況

瑞士央行3月率先降息1碼（0.25個百分點）至1.50%，使瑞郎對美元和歐元疲軟，反映交易員押寶6月還會再降息一次。瑞士4月通膨率小幅攀升至1.4%，但連續第11個月落在央行目標區間範圍（0%~2%）內。

瑞典央行8日調降基準利率，從4%降至3.75%，並表示若通膨溫和還會再降。瑞典通膨率已趨緩至略高於2%目標，經濟則在高利率壓力下走軟。央行表示不宜降息過速，以免加劇克朗貶勢並導致通膨復熾。

歐洲央行（ECB）可望在6月降息，通膨接近2%目標且成長溫吞強化這種展望。市場普遍預期今年ECB可望降息三次。但決策官員擔心，利率路徑與Fed漸行漸遠，可能危及歐元兌美元匯率穩定。

英格蘭銀行（BoE）9日維持利率在16年高點5.25%不變，但總裁貝利對「情勢朝正確方向邁進」表示樂觀，副總裁藍斯登則投下贊成降息的一票。如果通膨持續走低，市場預期最快6月降息。

美國聯準會（Fed）本月1日維持聯邦資金利率目標區間在5.25%~5.5%不變，主席鮑爾並表明此時不考慮升息，多位決策官員也重申，只要通膨恢復減緩走勢就會降息。期貨市場價格顯示，交易員預期Fed可能在9月啟動降息。近來一連串景氣和就業數據顯示經濟降溫，也推升Fed年底前調降利率的可能性。

澳洲央行7日連續第六個月維持政策利率在4.35%的12年高檔不變，但預測通膨率（現為3.6%）有進一步走高之虞。市場據此認為央行近期內不可能降利率，期貨市場甚至預測8月升息機率有20%。

日本銀行（BOJ）4月26日維持短期利率目標區間在0%~0.1%不變，並預期未來三年通膨率將維持在2%目標附近。日銀是全球央行中的異數，多年來一直維持超寬鬆貨幣政策，直到今年3月政策利率才由負轉正，啟動17年來首次升息。但因為日本與美國利差仍大，日圓貶至34年新低，迫使政府干預匯市拉抬日圓。