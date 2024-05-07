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道指連漲5日 創12月以來最長紀錄

道指連漲5日 創12月以來最長紀錄

財經新聞組編譯張大仁 / 綜合整理
私募股權公司一直在考慮收購健身公司，Peloton上漲15.54%。路透
私募股權公司一直在考慮收購健身公司，Peloton上漲15.54%。路透

道瓊工業平均指數和史坦普500指數小幅走高，交易員尋找更多關於聯準會可能開始降息的線索。

道指上漲31.99點或0.08%收3萬8884.26點，連續第五天上漲，創去年12月以來最長連漲紀錄。史指上漲6.96點或0.13%收5187.7點；那斯達克指數下跌16.69點或0.1%收1萬6332.56點。

10年期公債殖利率下跌約3個基點至4.45%。迪士尼下跌9.51%，該媒體和娛樂巨頭上季營收略有下降，但獲利超出預期，漲幅受到抑制。由於業績財測弱於預期，國防科技公司Palantir暴跌15.11%。

知情人士透露，消息指出私募股權公司一直在考慮收購，健身公司Peloton上漲15.54%。

在美國最新就業數據緩解了對經濟過熱的擔憂，並且聯準會主席鮑爾排除了聯準會下一步升息的可能性後，投資人上周迎來股市多頭走勢。

LPL Financial首席全球策略師克羅斯比(Quincy Krosby)表示：「這是一個事事觀察聯準會的市場。市場已經消化了鮑爾的言論。」並補充說，她預期在市場上漲的日子裡出現強勁的成交量，這可能是交易員在近期股市掙扎後信心十足的跡象。

她說，「很明顯，殖利率以及殖利率升降的速度對市場非常重要。」並補充指出，「如果市場認為經濟下滑得太快，那麼就會讓人認為經濟可能正在以更快的速度放緩。」

與中國相關的股票漲勢遭遇挫敗，中國幾家頂級科技公司面臨壓力。

京東下跌1.77%，阿里巴巴下跌2.67%。金瑞CSI中國網路ETF(KWEB)下跌2.3%，回吐今年以來的部分穩健漲幅。

這樣的結果可能提醒人們：中國股市的漲勢已被證明難以維持。

Strategas ETF策略師索恩(Todd Sohn)在給客戶的最新報告中表示，「中國ETF是少數幾個淨流入量超過當前資產管理規模的類別之一，此外還有長期債券(TLT)和長期波動性債券(VXX)。我們提醒投資人，該地區30年的回報率約為0%，因此交易雙方的時機選擇都可能具有挑戰性。」

花旗美股策略師克羅納特表示，大型科技股的市場成長性對整體股市來說是個好消息。

他指出，「我們從市場的巨型成長部分中獲得了持續強勁的成長。以『七巨頭』為例，持續看到獲利成長預期走高。其他493支個股也表現穩定，顯示出一些改善的早期跡象。」「從表面上看，從單一股票來看，越來越多史指企業今年開始實現積極的成長動力。」

他說，第1季財報季的前景看起來仍然強勁，花旗對史指每股獲利245元的年終預期「應該不成問題」，即使普遍預期低於該水平。並指出，「獲利率仍然受到考驗」，特別是對於低端消費者和市場中其他較弱的群體，例如史指中負債累累的公司。

克羅納特表示：「我們必須小心聯準會政策的影響如何轉化至普通民眾，而不是我們認為華爾街正在發生的情況。」

儘管有「五月賣股然後走人」的格言，Strategas市場技術員維隆(Chris Verrone)告訴客戶，當史指從5月開始呈上升趨勢時，從歷史上看，股票在整個7月的表現都將高於平均。他表示：「從今年5月到7月開始的下降趨勢中，情況恰恰相反。」

他表示寫道：「隨著美股繼續從4月底的超賣狀況中恢復過來，並收復一些關鍵水平，像是史指重回50日移動均線，季節性因素將是夏季的順風車。」

其有利市場的跡象包括信貸利差收窄、VIX波動率指數回到「修正前水準」、銀行股指達到3月底以來的最高水平，以及非必需消費品股相對於必需消費品公司表現更好。

殖利率 聯準會 鮑爾

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