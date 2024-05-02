期待財報和就業報告 道指漲322點 史指3日來首度走升

二手車零售商Carvana在1日盤後公布史上最好的獲利後，股價飆升33.77%。歐新社

投資 人期待更多的企業財報和稍後公布的重要勞工報告，美股收高。

道瓊工業指數上漲322.37點或0.85%收3萬8225.66點。史坦普500指數上漲45.81點或0.91%收5064.2點；那斯達克指數上漲235.48點或1.51%收1萬5840.96點。

Edward Jones資深投資策略師庫爾卡法斯(Angelo Kourkafas)表示：「在聯準會 沒有人們擔心的那麼強硬之後，市場鬆了一口氣。」「基本情況仍然是降息 會被順延，但不一定會消失。」

晶片製造商高通公司因優於預期的獲利和強勁的營收財測而上漲9.74%。餐廳配送服務DoorDash上季每股虧損擴大後，股價下跌10.34%。二手車零售商Carvana在1日盤後公布史上最好的獲利後，股價飆升33.77%；而Moderna則因虧損小於預期而飆升12.68%。

隨著美國公債殖利率下降，大型科技股上漲，輝達和亞馬遜各上漲超過3.2%。蘋果在盤後公布財報前上漲2.2%。

前一日華爾街走勢動盪。投資人對聯準會1日維持利率不變的決定做出了反應，而聯準會主席鮑爾基本上排除了聯準會下一步升息的可能性。

根據芝商所衡量的最新期貨市場定價，交易員預計至少要到9月才會降息。

投資者的注意力現在轉向3日公布的4月非農就業報告。《道瓊》調查的經濟學家預計就業人數將增加24萬，由3月新增就業人數30.3萬放緩。

Ameriprise首席市場策略師沙格林賓(Anthony Saglimbene)表示，近幾周人們擔心聯準會可能因經濟和勞動市場數據熱門而延後降息計劃，華爾街將密切關注工資和物價壓力緩解的跡象。

他表示：「如果非農就業報告顯示就業仍然穩健，但低於上個月，那麼股市可能會處於一個良好的位置。」

收盤後公布財報的個股，以蘋果和安進最受矚目。Coinbase和DraftKings也已準備就緒。

隨著與印度相關的股票繼續上漲，iShares MSCI 印度 ETF(INDA)再次創下盤中歷史新高。

摩根史坦利策略師迪塞(Ridham Desai)在給客戶的最新報告中表示，印度牛市可能還會持續幾年，「這將是印度有史以來最長、最好的牛市。」

陷入困境的汽車製造商Rivian宣布已獲得額外資金以提高產量，股價上漲6.73%。

根據新聞稿，Rivian將獲得伊利諾州8.27億元的州資金，用於擴建製造工廠。

Rivian執行長史卡林吉(RJ Scaringe)在新聞稿中表示：「該州的支持將使我們能夠快速將中型SUV R2推向市場，並為電動車提供更多消費者選擇。」

即使股價走升，Rivian今年仍下跌53.41%。

第1季財報季已接近尾聲。截至2日上午，史指成分股中有373家公司已公布業績。

LSEG數據顯示，其中77%的公司獲利超出預期，61%營收超出預期。根據綜合成長率，各公司預計將實現年比6.9%的獲利成長和3.6%的營收成長。

通訊科技預計將出現最顯著的單季獲利成長，年增近44%。醫療保健和能源產業的獲利預計將較去年同期分別下降超過24%。

公用事業本周上漲約2%，成為本周表現最好的部門。AES Corporation本周至今上漲超過9%，其次是NRG Energy和NextEra Energy，股價均上漲超過3%。

同時，能源是本周表現最差的類股，下跌3.1%。APA Corporation跌幅超過9%，馬拉松石油公司(Marathon Petroleum)和康菲石油公司(ConocoPhillips)分別下跌7.7%和5.6%。

BMO資本市場首席投資策略師貝爾斯基(Brian Belski)表示，市場調整尚未結束。

他表示，當聯準會不降息，「因為通膨受到控制且獲利成長良好，這將導致一些重新調整。」「我不認為調整已經結束，可能還有更多的路要走。人們試圖裝可愛，認為只會調整5%；但5%的調整將是牛市史上最淺的調整。」

他預計2024年不會降息，如果真有降息，也會在今年美國總統大選後發生。從現在到下次降息，交易員將不得不重新考慮他們的投資策略，尤其是那些相信降息在即而買進股票的人，「最後可能的情況是一切轉趨正常化，而正常化就代表非常強勁的通膨數字。」