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本周Fed會議 鮑爾可能轉向「鷹派」

編譯任中原／即時報導
聯準會主席鮑爾的立場很可能轉向「鷹派」。(美聯社資料照)
聯準會主席鮑爾的立場很可能轉向「鷹派」。(美聯社資料照)

本周全球財經新聞聚焦於4月30日、5月1日召開的聯準會（Fed）會議，預料不會調整利率；但基於3月通膨率再度高於預期，主席鮑爾的立場很可能轉向「鷹派」。

從3月Fed會議以來，決策官員的談話顯示對通膨下降的信心明顯下降，立場也由「鴿派」轉向「鷹派」。尤其是芝加哥區聯邦準備銀行總裁古斯比（大鴿派）在封口期內仍表示，一連串偏熱的通膨數據顯示「通膨（下降）進展已經停頓」，聯準會必須「重新校準」政策，更預示本周的決策將轉向「鷹派」。

彭博資訊指出，鮑爾至少將表示決策官員現在預期今年的降息幅度將會「較小」，或暗示不會降息，甚至可能表示並不排除升息。聯準會也將進一步說明如何放緩縮減資產負債表的速度，並強烈暗示將於7月開始執行。

經濟數據方面，美國將於周二公布第一季就業成本指數（ECI），預估將上升1.1%；由於25個州及華盛頓特區平均調高最低工資5.8%，預料工資升幅將明顯偏高，使聯準會更加相信通膨仍然太高。

此外，周四將公布的第一季生產力報告，市場預估僅成長0.7%，遠低於上一季的3.2%升幅，這也對通膨減緩不利；周五公布的4月就業數據，預估非農業就業人數將增加20萬人，遠低於3月的30.3萬人增率；新增就業可能集中於醫療服務等產業，而對景氣循環高度敏感的產業將減緩雇用速度，甚至裁員。彭博經濟預估，失業率將小幅上升到3.9%；如果今年底失業率升到4.5%，Fed今年內將降息兩碼，否則利率可能完全不動。

至於3月企業求才人數預料將小幅下降到858萬人，求才／失業比率將從1.36降到1.33，顯示勞動市場稍稍趨鬆，未來幾個月工資升幅可能減弱。至於4月製造業ISM指數預料將回降到萎縮區，為49.5；服務業擴張速度也減緩，指數從51.4降到51。預示第二季經濟活動可能進一步減弱。

就業 聯準會 降息

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