強勁財報支撐 道指漲逾250點 史指升逾1%

Spotify第1季業績超出華爾街預期並發布樂觀的第2季業績財測，股價飆升11.48%。路透

美股連續第二個交易日走高，一批強勁的企業財報緩解了對高利率的擔憂。

道瓊工業指數上漲263.71點或0.69%收3萬8503.69點。史坦普500指數上漲59.95點或1.2%收5070.55點；那斯達克指數上漲245.34點或1.59%收1萬5696.64點。

Spotify第1季業績超出華爾街 預期並發布樂觀的第2季業績財測，股價飆升11.48%。快遞巨頭UPS獲利超乎預期，股價小漲2.43%。GE航太公司獲利優於預期，股價上漲8.28%。同時，百事公司下跌2.91%，該公司報告指出，召回事件和低收入消費者疲軟損害了美國部門的需求。

特斯拉於盤後公布財報，隨後Meta Platforms也將公布財報。谷歌母公司Alphabet和微軟25日結束本周以科技為主的財報周。

截至23日，史指成分股中約20%的企業已公布業績。FactSet數據顯示，其中76%的業績超出分析師的預期。

華爾街股市22日上漲。在輝達等關鍵個股遭到拋售後，投資人逢低買進科技股；因擔心通膨上升和利率上升的前景，輝達最近遭受重創。

巴克萊策略師斯帕斯卡爾(Stefano Pascale)寫道，「股市已出現30年來最大的拋售；然而，隨著人工智慧贏家和 『七巨頭』在最新一輪下跌中首當其衝，令人失望的獲利可能會加速損失，風險選擇似乎會退縮。」

在美國製造業數據觸及4個月低點後，美債殖利率 回落。標普全球製造業PMI初值為49.9，低於3月的51.9。

高盛(Goldman Sachs)策略師柯斯汀(David Kostin)預計，即使通膨上升帶來的獲利壓力令人擔憂，今年的獲利仍將更高。

至今約有五分之一的企業已經公布本財報季業績。柯斯汀指出，在這些公司中，大約三分之二的淨利超出預期，而大約三分之一的營收超出預期。

他表示：「這意味著企業有能力並且已經展示出獲得一些利潤的能力。」

這位美國首席股票策略師預計今年通膨最終將走低，利率將從高點回落，有助於推動獲利成長，「我們的預測是，市場將根據獲利預期緩慢上漲。」「獲利率將大致持平，最終經濟成長將推動銷售，這在很大程度上是今年獲利較高的原因。」

《華爾街日報》引述知情人士消息報導，IBM即將達成收購雲端軟體供應商HashiCorp的交易。HashiCorp上漲18.74%，而IBM則小漲0.16%。

《華爾街日報》表示，交易可能在未來幾天內達成，但也可能不會產生任何成果。

人壽保險 公司Globe Life調升全年獲利財測，股價飆升14.11%。

該壽險公司預計2024年每股獲利將在11.5至12元間，高於先前的11.3至11.8元區間。除此之外，該公司的第1季營業獲利和營收與FactSet的一致預期相符。

另外，該公司在財報電話會議上回應了最近一份空頭報告；該報告指控多起保險詐欺事件，並表示已聘請WilmerHale進行獨立審查。

Fuzzy Panda Research聲稱發現「大量保險詐欺指控，雖然很明顯且已報告數百次，但管理層卻忽略」，隨後披露了空頭部位。本月該股暴跌超過36%。

GE航太上漲8.28%，該公司第1季獲利超出預期並調升營業獲利預期。這是自4月航空業務從奇異電氣分拆出來之後的第一份財報。

該公司調整後每股獲利82分，而接受FactSet調查的分析師預計每股獲利為65分。該季調整後營收為81億元，超過FactSet分析師預測的70億元。

GE航太預計今年調整後每股獲利將在3.8至4.05元之間，營業獲利將在62至66億元之間，高於先前的預測。

今年以來該股已上漲超過58%。