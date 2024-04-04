聯準會主席發言緩和降息疑慮 亞股漲多跌少

聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾。（路透）

經濟數據再度顯示通貨膨脹正在降溫，聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾 最新談話也緩和投資 人對於美國央行今年降息計畫的疑慮，亞洲股市今天收盤應聲漲多跌少。

法新社報導，去年下半年開啟的股市漲勢近幾周陷入不穩，因為連串數據暗示，美國經濟力道強勁且物價情勢棘手，恐怕不利於美國官員今年開始放寬貨幣政策。

此外美國貨幣決策官員示警，對於太快調降借貸成本抱持疑慮。這也影響投資人看法，他們因此降低對今年內降息次數的預期。

所幸鮑爾（Jerome Powell）昨天在美國加州一場會議上表示，他仍然預期今年內聯準會有降息行動。這使得投資人的疑慮獲得某種程度緩和。

鮑爾表示，處於20年高點的美國利率 正在發揮效果，但太快調整利率可能對美國經濟具有「相當破壞性」；不過，若這個世界最大經濟體持續如預期改善，多數聯準會官員仍看好「適合在今年內某個時間點開始調降政策利率」。

另有最新數據顯示，3月美國服務業擴張速度放緩且輸入成本銳減，暗示通膨情況持續緩和。這也讓投資人信心獲得額外鼓勵。

股市交易商如今展望明天將出爐的美國3月就業報告，結果可能影響聯準會的利率政策計畫。

美股史坦普500和那斯達克指數昨天應聲收高，今天亞洲股市多數跟進。東京股市收盤上揚0.8%，雪梨、首爾、新加坡和雅加達股市也收漲。但威靈頓、曼谷和馬尼拉股市收低。

香港、上海和台北股市則因國定假日休市。