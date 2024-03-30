我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民調：32%美國人不信移民 認為有「重大犯罪風險」

美更新對中AI晶片和製造工具出口禁令 4/4生效

美股上漲列車急馳 分析師：該思考何時下車了

編譯湯淑君／綜合外電
美股史坦普500指數漲勢欲罷不能，投資人既害怕不及時下車股價會急轉直下，又擔心太快下車將錯過另一段漲勢。路透
美股史坦普500指數漲勢欲罷不能，投資人既害怕不及時下車股價會急轉直下，又擔心太快下車將錯過另一段漲勢。路透

美股史坦普500指數年初以來大漲約10%，締造2019年來最佳首季表現，加上去年第4季大漲11%，這波漲勢似乎欲罷不能。投資人在欣喜之餘，也不免擔心這班上漲列車是不是衝得太猛，快要失控，何時能跳下車而不摔斷腿。

美股這波漲勢之強，跌破許多華爾街策略師的眼鏡，以致現在紛紛調高年底目標價預測。例如高盛去年底至今已二度上修預測，2月喊出年底史坦普500指數上看5,200點。但如今指數已超越這個價位，高盛美股策略師柯斯汀又喊出：倘若「巨型股優異表現持續」，指數將上看6,000點。

倫敦Russell Investments首席投資策略師皮斯說，情勢變得很「詭異」。市場下修對聯準會（Fed）今年降息預期，從年初估計的六次砍半到三次，卻未能稍挫美股銳氣；空方見股價跌不下來，反而愈漲愈高，許多人棄械投降，拋售空單、改搭做多順風車。凡此種種，都讓居高思危者忐忑不安，唯恐美股衝過頭會翻車。

皮斯說：「這波漲勢終究會結束，不是最後一隻熊被拖下水了（這尚未發生），就是市場慘遭某個訊息擊垮（那可能還要過一陣子）。」

分析師警告，美股正進入一段脆弱期，即使最近通膨數據攀升不足以驚動市場，當心下周美國公布的非農就業報告，以及4月即將展開的第1季財報季。

法國興業銀行全球資產配置主管波柯札預期，如果總體經濟環境仍大致穩定，且債市保持平靜，史坦普500指數可望奔向5,500點。但他警告，美股節節上漲很「危險」，因為愈來愈形成只漲不跌、一面倒的「共識」，「堅持這種交易並非謹慎做法，應該思考何時啟動去風險模式」。

美股 史坦普500 高盛

上一則

財政部減發國庫券 對市場資金排擠效應減退

延伸閱讀

別再巴望Fed今年降息三次了 分析師：今年頂多降一次

別再巴望Fed今年降息三次了 分析師：今年頂多降一次
美股早盤平盤波動 復活節前交易清淡 仍邁向2019年來最強Q1

美股早盤平盤波動 復活節前交易清淡 仍邁向2019年來最強Q1
道瓊上漲477點 史坦普500指數擺脫連三跌還再創新高

道瓊上漲477點 史坦普500指數擺脫連三跌還再創新高
道瓊和史坦普500指數連三日下跌 NVIDIA結束連六日漲勢

道瓊和史坦普500指數連三日下跌 NVIDIA結束連六日漲勢

熱門新聞

美國國會預算處警告，利率居高，使2026年的償債成本高達1兆美元，屆時公債市場可能打臉政府。（路透）

美債務滾雪球 恐爆發新危機

2024-03-27 02:00
FILE PHOTO: A smartphone with a displayed TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) logo is placed on a computer motherboard in this illustration taken March 6, 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo【作者：路透通訊社，日期：2024-03-17，數位典藏序號：20240318034159041】

全球對晶片需求殷切 台積電左支右絀

2024-03-24 19:52
印度孟買已超越北京，成為亞洲億萬富豪最多的城市。 歐新社

這座城市首度超越北京 成亞洲億萬富豪最大產地

2024-03-27 08:39
瑞士馬特洪峰是近年貨幣政策辯論的重要比喻：利率走勢是否會像此山陡峭的三角錐般，升得急、降得也猛。(路透)

降息如下山...台灣意外利率決策能為全球央行引路？

2024-03-22 09:46
儘管目前市場仍認定2024年聯準會（Fed）可能降息三次且最快6月啟動，但隨著美國經濟持續強勁擴張、通膨也依然頑強，「零降息」機率已逐漸升高，不再是令人難以想像的情境。（路透）

今年Fed根本不會降息？專家提醒投資人正視這種可能性

2024-03-28 07:15
聯準會（Fed）最新「點狀圖」顯示官員仍預期今年降利率三次。但經濟學家認為，其實此刻對美股而言，降不降息已無所謂。（美聯社）

Fed今年降息幾次？專家：沒必要降 不降對美股也無所謂

2024-03-26 10:49

超人氣

更多 >
嚴打租霸全美首例 佛州新法 屋主可立即驅離占用者

嚴打租霸全美首例 佛州新法 屋主可立即驅離占用者
超模吉賽兒養生有道 絕不碰頭號「毒藥」食物

超模吉賽兒養生有道 絕不碰頭號「毒藥」食物
地產女富豪住活動屋 4理由你也可以考慮

地產女富豪住活動屋 4理由你也可以考慮
國際航線第2件行李 中國航空公司掀收費潮 費用遠超美資1倍

國際航線第2件行李 中國航空公司掀收費潮 費用遠超美資1倍
為何反對川普的共和黨員紛紛噤聲？前白宮官員給答案

為何反對川普的共和黨員紛紛噤聲？前白宮官員給答案