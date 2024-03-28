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中芯國際公布2023年財報 獲利腰斬50%

記者葉文義/即時報導
中芯國際發布2023年財報，去年歸屬於上市公司股東的淨利潤為9.03億美元，年減50.4％。（本報系資料照）
中芯國際發布2023年財報，去年歸屬於上市公司股東的淨利潤為9.03億美元，年減50.4％。（本報系資料照）

中國晶圓代工龍頭中芯國際發布去（2023）年度財報，全年營收63.22億美元，年減13.1％；歸屬於上市公司股東的淨利潤為9.03億美元，年減50.4％，基本每股盈餘0.11美元。

財報顯示，中芯國際2023年毛利率為19.3％，較2022年38.0％大幅減少18.7個百分點；去年底折合8吋月產能為80.6萬片，年平均產能利用率為75%。

中芯指出，2023年受全球經濟疲軟、市場需求不振等因素影響，半導體行業景氣下行。2023年下半年終端市場的需求呈一定復甦跡象，但整體供應鏈庫存處於高位，終端產品銷售狀況處於調整階段，庫存消化仍為2023年半導體行業主旋律。

中芯國際表示，受此影響，該集團平均產能利用率降低，晶圓銷售數量減少，產品組合變動。此外，集團處於高投入期，折舊較2022年增加。以上因素一起影響了該集團2023年度的財務表現。

中芯國際還公布了2024年指引，預估2024年銷售收入中個位數增長，增幅不低於可比同業；公司計畫在 2024 年繼續推進近幾年來已宣布的12吋晶圓廠和產能建設計畫。財報顯示，2023年第4季資本支出為23.41億美元，全年資本支出約為74.7億美元。預計2024年資本支出規模與2023年相當。

供應鏈 利率 利潤

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