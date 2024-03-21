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美股續創新高 道瓊逼近4萬點大關 美光領費半勁揚逾2%

編譯葉亭均／綜合外電
社群平台Reddit在美股市場掛牌上市，執行長Steve Huffman在紐約證交所舉行敲鐘儀式。（路透）
社群平台Reddit在美股市場掛牌上市，執行長Steve Huffman在紐約證交所舉行敲鐘儀式。（路透）

美國三大股市指數周四（21日）連續第二天創收盤歷史新高，因聯準會稍早確認今年將降息三次的預期，而美光發布樂觀財測也帶動晶片股走高。

道瓊工業指數上漲269.24點，漲幅0.68%，報39,781.37點；史坦普500指數收高16.91點，漲幅0.32%，報5,241.53點；那斯達克指數攀升32.43點，漲幅0.20%，報16,401.84點。

三大指數在周四盤中也創下日內新高，道瓊指數如今距離40,000點不到1%。

費城半導體指數大漲2.3%至4,897.88點。

美光科技收盤跳漲逾14%，盤中觸及歷史高點，此前美光公布上季意外轉虧為盈，且發布的本季營收財測高於預期。

博通大漲5.6%，此前TD Cowen將其股票評級上調至「表現優於大盤」。輝達（Nvidia）漲逾1%，也為市場帶來重大提振。

John Hancock投資管理公司共同首席投資策略師Matthew Miskin說：「財報使半導體類股繼續領漲市場，但從更廣泛的角度來看，周三聯準會的鴿派基調點燃了市場的風險胃納情緒。」

聯準會鮑爾周三在政策會議結束後告訴記者，通膨數據「並未真正改變整體情況，即通膨正逐步向2%目標回落，道路有時會崎嶇不平。」

但John Hancock的Miskin質疑聯準會是否對通膨和降息過於樂觀，「他們正在敞開大門，讓通膨風險重新滲入市場。目前還沒有發生，但今年稍晚可能會出現這種風險」。

不過，周四公布的經濟數據也增強了投資者的看漲情緒。美國上周首次申請失業金人數意外下降，而2月成屋銷售創一年來最大增幅，這些跡象凸顯出第1季經濟基礎依然穩固。

Manish Kabra領導的團隊將史坦普500指數年底目標水準從4,750點上調至5,500點，是彭博追蹤的策略師中的最高預測，這代表從當前水準還會上漲超過5%。

史坦普500指數11個主要類股中有10個走高，其中工業股領漲，漲幅為1%。表現最差的類股是通訊服務股，下跌0.2%，Alphabet帶來最大拖累，該股下跌0.1%。

高盛收漲4.4%，領漲道指成分股和對利率敏感的銀行類股。史坦普500指數銀行類股上漲1.7%。

蘋果逆勢大跌4.1%，之前美國司法部和15個州周四對該公司提起訴訟，指控該公司利用iPhone和其他產品的強勁需求來抬高其服務價格，並傷害規模較小的競爭對手，這是拜登政府針對蘋果進行的首次重大反壟斷行動。

社群平台Reddit首日在紐約證交所掛牌交易，報收50.44美元，該股開盤價為47美元，較34美元的首次公開發行（IPO）價高出38%。

史坦普500 聯準會 投資

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