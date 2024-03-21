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印度最大鋼鐵業者和上汽聯手 推MG電動車成「國產車」

編譯劉忠勇／綜合外電
上汽集團注資後，MG品牌在印度將「國產化」。圖為MG去年在印度汽車展發表的MG EHS 混合動力車和 MG4純電動車。（路透）
上汽集團注資後，MG品牌在印度將「國產化」。圖為MG去年在印度汽車展發表的MG EHS 混合動力車和 MG4純電動車。（路透）

印度最大鋼鐵生產商JSW和中國汽車製造商上汽集團周三宣布斥資15億美元，將合資在印度生產並銷售MG品牌電動車

JSW集團董事長金達爾（Sajjan Jindal）告訴英國金融時報，雙方計劃到2030年投資50億美元，藉由在地採購降低生產成本，包括由JSW在印東奧里薩邦的工廠供應電池。

金達爾表示：「JSW一直在尋求進軍汽車業，尤其新能源車變得更加普及也更重要。我們一直在尋求技術，於是找到了MG。」MG原是英國經典品牌，後來併歸上海集團旗下。

合資事業名為JSW MG Motor India，JSW和其他印度合作夥伴將擁有51％股份，上汽則持有49％股份。JSW和MG在孟買的發表會上表示，計劃從10月開始，未來三年每三到六個月推出一款新車型。

JSW表示，除了電池外，他們打算提供自家的鋼材，也在印度做更多研發，好降低MG的電動車成本。金達爾告訴金融時報，合資企業目前依賴MG的技術，但希望到2030年「連同研發完全自製化」。

據GlobalData統計，MG在印度的電動車銷量遠遠落後塔塔（Tata），塔塔包辦這個新興市場70％的市占率。據統計，電池動力車今年在印度乘用車銷售僅占約4％。

不過，印度電動車市場才正起飛，本地和外國業者也紛紛為此布局。

越南電動車製造商越快（VinFast）計劃在印度南部泰米爾納德邦（Tamil Nadu）生產電動車。特斯拉執行長馬斯克去年在美國和印度總理莫迪會面後，也就建廠事宜和印度政府協商。印度最暢銷汽車品牌鈴木計劃今年開始生產並出口首批印度製造的電動車。

上汽也因在印度投資，享受降低關稅的好處。印度政府上周，凡投資本地生產的汽車商，進口高價電動車的關稅可獲調降。

印度 電動車 投資

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