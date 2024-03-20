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2023全年淨利年增90% 拼多多業績表現勝於市場預期

記者謝守真／即時報導
中國電商新勢力拼多多20日公布最新業績報告，顯示去（2023）年全年，拼多多營收為2,476億元，年增90%；淨利600億元，年增90%。（路透）
中國電商新勢力拼多多20日公布最新業績報告，顯示去（2023）年全年，拼多多營收為2,476億元，年增90%；淨利600億元，年增90%。（路透）

中國電商新勢力拼多多20日公布最新業績報告，顯示其去年第四季淨利為人民幣232.8億元，按年升1.46倍。去年全年，拼多多營收為人民幣2,476億元，年增90%；淨利600億元，年增90%。

據北京日報報導，拼多多去年第四季營收為889億元，年增123%。其中，拼多多在2023年第四季增速最高，其平台交易服務收入上漲357%；網路行銷服務等收入則為486.756億元，年增57%。本季歸屬於普通股東的淨利為232.803億元，年增146%，歸屬於普通股東的非公認會計原則淨利為254.765億元，年增110%。

業績報告顯示，2023年，拼多多的交易服務收入較去年同期大增241%，達到941億元。網路行銷服務和其他收入為1535億元，年增49%。兩者由此拉高拼多多的總收入。

然而，值得注意的是，在拼多多收入增加的同時，該公司收入總成本也大幅上升了192%，包括履約費、付款處理費、維修費用等。

拼多多集團執行董事、聯席執行長趙佳臻在財報電話會上表示，平台的營收成長是「我們推行有效的促消費措施以及整體消費回升的結果，也是我們為消費者和商家創造更多價值的結果」。去年「雙十一」期間，拼多多「百億補貼」的用戶突破了6.2億，「百億補貼」的訂單量也較去年同期翻倍。

趙佳臻表示，公司很高興看到平台的價值得到了商家廣泛的認可。參與平台促銷活動的品牌、商家及商品數量均創新高，實現了平台與商家的共同成長。

此外，在科學研究投入方面，拼多多財報顯示，該集團去年第四季研發費用為人民幣29億元，全年研發費用達110億元。拼多多集團董事長兼聯席執行長陳磊在財報電話會上稱，今年將保持投入力度，提升前沿技術在農業及製造業的支撐能力。

趙佳臻還透露，今年將加大對農雲行動、農研賽事等農業重點項目的投入，持續推動各地打造更具韌性的數位化農產帶，助力鄉村振興與農民增收。

除了中國市場，目前，多多跨境已進入50個國家和地區。陳磊說，「我們的業務仍然很新，我們始終抱著向消費者學習、向市場學習的真誠態度，探索更多的技術與模式創新。」

由於拼多多業績表現高於市場預期，同日，拼多多在美股開市前交易股價曾上升逾14%。

拼多多 美股 電商

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