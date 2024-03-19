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瑞銀收購瑞信滿一年 市值突破1,000億美元大關

編譯簡國帆／綜合外電
瑞銀集團收購同業瑞士信貸滿一年，市值已突破1,000億美元。（路透）
瑞銀集團收購同業瑞士信貸滿一年，市值已突破1,000億美元。（路透）

在瑞銀集團（UBS）收購同業瑞士信貸（Credit Suisse）滿一年之際，瑞銀從這筆交易獲得的益處愈來愈明顯，特別是財富管理事業，帶動市值突破1,000億美元，達到近16年來的最高水準，並鞏固在全球財管領域的領先地位。

彭博資訊數據顯示，瑞銀從去年3月19日收購瑞信以來，股價已累計大漲75.7%，市值攀抵1,092.3億美元。

瑞銀從這樁交易獲得最明顯的益處是規模成長，財管部門管理的客戶資金一夜之間增加約20%至3.4兆美元，規模更接近摩根士丹利（大摩）財管部門的約5兆美元資產，省略了必須自力苦心經營多年客戶關係的過程。

在瑞士政府去年3月19日安排由瑞銀收購瑞信後，由於前景充滿不確定性，瑞銀股價在去年3月20日一度暴跌16%，市值跌破600億美元，但投資人的緊張情緒未持續太久，因為發現不僅收購價格不高，還有政府擔保的後盾、以及瑞信客戶規模立刻帶來的好處。一些觀察人士稱之為世紀

交易。

瑞銀管理階層在之後一年內，陸續歸還政府擔保、分拆多數不想要的瑞信資產，研究藉助這樁交易實現壯志的方式。瑞銀在併購瑞信交易擴大規模後，希望更加壯大，現在尋求2028年底前提高財管部門投資資產到5兆美元以上，比現有水準擴增約1.2兆美元。

瑞銀的策略核心是追尋全球富豪手握現今的財管事業。其中，美洲約占瑞銀財管部門投資資金的一半，瑞士、亞洲及歐洲、中東及非洲（EMEA）則占另外一半，幫助說明為何瑞銀目前聚焦美國市場，瑞銀執行長安思傑（Sergio Ermotti）已宣示，在美國市場追趕華爾街對手是他未來幾年策略的關鍵環節。

不過，瑞銀也為隱藏在併購瑞信後還有許多工作要做，安思傑和董事長凱勒赫（Colm Kelleher）都已警告，今年將是壓低成本的艱困年，其中一大挑戰是把轉移瑞信的資訊科技（IT）系統，把數據轉到瑞銀的系統內，投資人也日益關注瑞銀的利潤問題。

此外，由於瑞銀的資產負債表已達瑞士經濟的兩倍多，如今也必須習慣成為全球系統性重要銀行的新角色。瑞士政府未來幾個月將發布改革金融監管的提案，討論是否須對瑞銀實施更嚴格的資本與流動性要求。

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